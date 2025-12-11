Венсан Пуарье может вернуться на площадку в матче против «Валенсии»

Центровой «Анадолу Эфес» Пуарье близок к возвращению после операции на колене.

Стамбульский «Анадолу Эфес » может получить долгожданное усиление. Центровой Венсан Пуарье , пропустивший начало сезона из-за операции на колене, впервые в этом сезоне получил статус «под вопросом» перед выездным матчем 15-го тура Евролиги против «Валенсии».

32-летний французский баскетболист перенес операцию еще в августе, что вынудило его пропустить не только старт клубного сезона, но и Евробаскет-2025 в составе сборной Франции. Если медицинский штаб даст добро, предстоящая игра может стать его первым официальным матчем в новом сезоне.

В прошлом сезоне Пуарье был одним из ключевых игроков «Эфеса», демонстрируя надежную игру: в среднем за матч Евролиги он набирал 9,5 очка, 4,9 подбора.