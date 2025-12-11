0

Венсан Пуарье может вернуться на площадку в матче против «Валенсии»

Центровой «Анадолу Эфес» Пуарье близок к возвращению после операции на колене.

Стамбульский «Анадолу Эфес» может получить долгожданное усиление. Центровой Венсан Пуарье, пропустивший начало сезона из-за операции на колене, впервые в этом сезоне получил статус «под вопросом» перед выездным матчем 15-го тура Евролиги против «Валенсии».

32-летний французский баскетболист перенес операцию еще в августе, что вынудило его пропустить не только старт клубного сезона, но и Евробаскет-2025 в составе сборной Франции. Если медицинский штаб даст добро, предстоящая игра может стать его первым официальным матчем в новом сезоне.

В прошлом сезоне Пуарье был одним из ключевых игроков «Эфеса», демонстрируя надежную игру: в среднем за матч Евролиги он набирал 9,5 очка, 4,9 подбора.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
logoАнадолу Эфес
logoВаленсия
logoВенсан Пуарье
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Милан» одержал победу над «Панатинаикосом» благодаря 26 очкам Армони Брукса, «Реал» выиграл у «Басконии» и другие результаты
11 декабря, 22:00
Валенсия – Анадолу Эфес – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 11 декабря 2025
10 декабря, 11:46Пользовательская новость
«Анадолу Эфес» вышел на финальную стадию переговоров с Пабло Ласо
8 декабря, 13:13
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
1 минуту назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
5 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
11 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
15 минут назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
29 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
33 минуты назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
45 минут назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
50 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
56 минут назадВидео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09