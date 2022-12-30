Эван Тернер – о «Голден Стэйт» с Дюрэнтом: «Они выиграли много титулов, но это был полный отстой»

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Эван Тернер Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Бывший игрок НБА Эван Тернер высказал свое мнение о доминирующей команде «Голден Стэйт» с Кевином Дюрэнтом в составе во время записи подкаста с Андре Игудалой.

По мнению Тернера, «Уорриорз» собрали настолько сильный состав, что практически не оставили соперникам шансов на борьбу.

«Вы выиграли много титулов, но это был полный отстой. На протяжении четырех или пяти лет в средствах массовой информации создавалась шумиха вокруг «Уорриорз», к вам привлекали внимание. И это благодаря Кевину Дюрэнту. В какие-то моменты все это выглядело просто несправедливым. Тебе приходится выходить одновременно против Игудалы, Карри, Дюрэнта, Томпсона и Грина, еще каких-то ребят. Это не имело смысла. Да, вы выиграли кучу чемпионатов, но это был полный отстой», – считает Тернер.

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
По прежнему не надо забывать что трое из этих 5 ребят были ими же и задрафтованы и не под первыми номерами)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
БАРАК
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А кто это?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий