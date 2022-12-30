Эван Тернер – о «Голден Стэйт» с Дюрэнтом: «Они выиграли много титулов, но это был полный отстой»
Бывший игрок НБА Эван Тернер высказал свое мнение о доминирующей команде «Голден Стэйт» с Кевином Дюрэнтом в составе во время записи подкаста с Андре Игудалой.
По мнению Тернера, «Уорриорз» собрали настолько сильный состав, что практически не оставили соперникам шансов на борьбу.
«Вы выиграли много титулов, но это был полный отстой. На протяжении четырех или пяти лет в средствах массовой информации создавалась шумиха вокруг «Уорриорз», к вам привлекали внимание. И это благодаря Кевину Дюрэнту. В какие-то моменты все это выглядело просто несправедливым. Тебе приходится выходить одновременно против Игудалы, Карри, Дюрэнта, Томпсона и Грина, еще каких-то ребят. Это не имело смысла. Да, вы выиграли кучу чемпионатов, но это был полный отстой», – считает Тернер.
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