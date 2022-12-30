Бывший игрок НБА Эван Тернер высказал свое мнение о доминирующей команде « » с в составе во время записи подкаста с .

По мнению Тернера, «Уорриорз» собрали настолько сильный состав, что практически не оставили соперникам шансов на борьбу.

«Вы выиграли много титулов, но это был полный отстой. На протяжении четырех или пяти лет в средствах массовой информации создавалась шумиха вокруг «Уорриорз», к вам привлекали внимание. И это благодаря Кевину Дюрэнту. В какие-то моменты все это выглядело просто несправедливым. Тебе приходится выходить одновременно против Игудалы, Карри, Дюрэнта, и , еще каких-то ребят. Это не имело смысла. Да, вы выиграли кучу чемпионатов, но это был полный отстой», – считает Тернер.

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