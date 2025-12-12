1

Владимир Дячок: «Очень позитивная новость пришла от МОК, мы готовы включиться в работу»

Дячок: Очень позитивная новость пришла от МОК, мы готовы включиться в работу.

Генеральный секретарь и исполнительный директор РФБ Владимир Дячок прокомментировал рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой. 

«Очень позитивная новость пришла от МОК, с большим волнением ее прочитал. На прошедшем заседании Центрального бюро ФИБА прорабатывались варианты отбора наших национальных сборных к ближайшим большим турнирам. Сейчас же пришла рекомендация по поводу резервных сборных, что нас очень вдохновляет. Мы готовы включиться в работу. Основная задача – получить решение от ФИБА на основании рекомендации МОК и проработать дорожную карту с учетом всех организационных нюансов», – заявил Дячок.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВладимир Дячок
юношеские сборные России
юношеские сборные России жен
logoРФБ
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В Москве прошел «Спорт Бизнес Конгресс». Среди спикеров – Ротенберг, Авербух, Хоркина, Киселева
2 декабря, 15:40Фото
Владимир Дячок о ситуации с Касаткиным: «Уверен, что все разрешится в лучшую сторону. С первого дня МИД РФ занимается этой проблемой»
29 октября, 15:29
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
8 минут назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
12 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
18 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
22 минуты назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
36 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
40 минут назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
52 минуты назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
57 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
сегодня, 04:17Видео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09