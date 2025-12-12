Владимир Дячок: «Очень позитивная новость пришла от МОК, мы готовы включиться в работу»

Дячок: Очень позитивная новость пришла от МОК, мы готовы включиться в работу.

Генеральный секретарь и исполнительный директор РФБ Владимир Дячок прокомментировал рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Очень позитивная новость пришла от МОК, с большим волнением ее прочитал. На прошедшем заседании Центрального бюро ФИБА прорабатывались варианты отбора наших национальных сборных к ближайшим большим турнирам. Сейчас же пришла рекомендация по поводу резервных сборных, что нас очень вдохновляет. Мы готовы включиться в работу. Основная задача – получить решение от ФИБА на основании рекомендации МОК и проработать дорожную карту с учетом всех организационных нюансов», – заявил Дячок.