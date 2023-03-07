Андре Игудала: «Карри многим пожертвовал, когда Дюрэнт пришел в «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт» отметил, что приходилось многим жертвовать, когда был игроком «Уорриорз».

«Я говорю о статистике, показателях, количестве бросков. Именно Стеф пожертвовал больше всех. Насколько больше трехочковых он бы совершил, если бы Кей Ди не пришел?

Он никогда не жаловался. Никто не говорит об этом. Он никогда не говорил о своем бренде. А его бренд, возможно, пострадал. Он продал не так много кроссовок. Он просто продолжал спокойно играть, потому что смотрел шире. Когда ты побеждаешь, все остальное происходит так, как должно произойти», – сказал Игудала.

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