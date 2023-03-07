Андре Игудала: «Карри многим пожертвовал, когда Дюрэнт пришел в «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала отметил, что Стефену Карри приходилось многим жертвовать, когда Кевин Дюрэнт был игроком «Уорриорз».

«Я говорю о статистике, показателях, количестве бросков. Именно Стеф пожертвовал больше всех. Насколько больше трехочковых он бы совершил, если бы Кей Ди не пришел?

Он никогда не жаловался. Никто не говорит об этом. Он никогда не говорил о своем бренде. А его бренд, возможно, пострадал. Он продал не так много кроссовок. Он просто продолжал спокойно играть, потому что смотрел шире. Когда ты побеждаешь, все остальное происходит так, как должно произойти», – сказал Игудала.

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2 комментария

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Нина Гапорцина
Ответ Xell
За 2титула все окупилось. И потом он и без Дюрента делился бы трешками с Клееем))
У клея свои трешки, а тут новый игрок
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Xell
За 2титула все окупилось. И потом он и без Дюрента делился бы трешками с Клееем))
0
0
0
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