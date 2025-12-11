0

Саша Обрадович: «Чима Монеке будет доступен на матч с «Партизаном», Девонте Грэм готов играть»

Тренер «Црвены Звезды» сообщил, кто из игроков доступен для матча с «Партизаном».

Главный тренер «Црвены Звезды» Саша Обрадович провел пресс-конференцию перед первым в сезоне «Вечным дерби» против «Партизана» в Евролиге. Он прокомментировал травмы и состояние ключевых игроков перед принципиальным матчем.

«Возможно, травму Монеке немного преувеличили – не думаю, что она настолько серьезная. Он будет доступен для команды; посмотрим, выйдет ли он на площадку и сколько времени проведет в игре. Когда он с нами, картина точно меняется.

У Добрича травма спины – он пропустит игру. Ему становится лучше, боль уменьшилась, но в дерби он не сыграет.

Девонте Грэм нормально тренировался последние две сессии – он сыграет. Яго (дос Сантос) вчера пытался тренироваться, у него еще есть некоторые проблемы, но он вернется в строй очень скоро. Изунду здесь, он тренировался в обычном режиме», – сообщил Обрадович.

Матч «Партизан» – «Црвена Звезда» состоится 12 декабря. Начало встречи – 22.30 по мск.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoЦрвена Звезда
logoЕвролига
logoПартизан
logoСаша Обрадович
logoДевонте Грэм
logoЧима Монеке
Эбука Изунду
logoОгнен Добрич
Яго дос Сантос
