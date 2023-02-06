«Отфильтрованы». Андре Игудала описал ситуацию в «Бруклине», который не смог сохранить Большое трио

Теги Даллас Голден Стэйт Бруклин Андре Игудала НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг соцсети Баскетбол

«Бруклин» в 2019 году подписал звездных свободных агентов Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта, в 2021 году клуб выменял Джеймса Хардена.

Уже в 2022-м Харден попросил обменять его в другую команду, а в начале этого года его примеру последовал Ирвинг, которого отправят в «Даллас».

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала отреагировал на пост Bleacher Report, который выложил фотографию Ирвинга с Дюрэнтом и предложил пользователям описать их совместный период выступления одним словом.

«Отфильтрованы», – написал Игудала. 

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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1 комментарий

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Roman Boroveev
Дружба не прошла испытанием временем. Фильтры как то не про то.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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