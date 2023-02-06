«Отфильтрованы». Андре Игудала описал ситуацию в «Бруклине», который не смог сохранить Большое трио
«Бруклин» в 2019 году подписал звездных свободных агентов Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта, в 2021 году клуб выменял Джеймса Хардена.
Уже в 2022-м Харден попросил обменять его в другую команду, а в начале этого года его примеру последовал Ирвинг, которого отправят в «Даллас».
Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала отреагировал на пост Bleacher Report, который выложил фотографию Ирвинга с Дюрэнтом и предложил пользователям описать их совместный период выступления одним словом.
«Отфильтрованы», – написал Игудала.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
1 комментарий