« » в 2019 году подписал звездных свободных агентов и , в 2021 году клуб выменял .

Уже в 2022-м Харден попросил обменять его в другую команду, а в начале этого года его примеру последовал Ирвинг, которого отправят в «Даллас».

Форвард « » Андре Игудала отреагировал на пост Bleacher Report, который выложил фотографию Ирвинга с Дюрэнтом и предложил пользователям описать их совместный период выступления одним словом.

«Отфильтрованы», – написал Игудала.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?