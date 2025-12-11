«Црвена Звезда» оштрафована на 8000 евро из-за оскорблений фанатов в адрес Кевина Пантера и «Барселоны»
«Црвена Звезда» стала объектом дисциплинарного вмешательства Евролиги.
В домашнем матче «Црвены Звезды» против «Барселоны» сербские фанаты враждебно отнеслись к бывшему игроку «Партизана» Кевину Пантеру. Оскорбления в его адрес, а также в адрес судей и «Барселоны» привели к наказанию со стороны Евролиги.
«Црвена Звезда» заплатит 8000 евро, а также проведет матч с 80% заполненности трибун, будут закрыты определенные сектора домашней арены. Ограничение по зрителям отложено до следующего нарушения в сезоне-2025/26.
