Стивен Джексон: «НБА ни разу не обращалась ко мне по поводу движения Black Lives Matter»

Бывший игрок НБА Стивен Джексон, активист движения Black Lives Matter, призвал поддержать лигу BIG3 и раскритиковал НБА за то, что она не связалась с ним, как с «лицом крупнейшего в истории движения за гражданские права».

« – единственная профессиональная лига, которой владеют чернокожие. Мы должны поддержать ее. Я поддерживаю Айс Кьюба с первого года. Я хочу, чтобы он добился успеха. У НБА нет причин не поддерживать эту лигу. Это все бывшие игроки НБА.

Я являюсь лицом крупнейшего движения за гражданские права после инцидента с Джорджем Флойдом. Я чемпион НБА. НБА ни разу не обращалась ко мне по поводу движения Black Lives Matter, социальной справедливости и равенства», – сказал Джексон.

Вы считаете Джорджа Флойда рецидивистом, а вот братаны гордятся его успехами в спорте