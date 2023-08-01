Стивен Джексон: «НБА ни разу не обращалась ко мне по поводу движения Black Lives Matter»

Теги Стивен Джексон НБА BIG3 Баскетбол

Бывший игрок НБА Стивен Джексон, активист движения Black Lives Matter, призвал поддержать лигу BIG3 и раскритиковал НБА за то, что она не связалась с ним, как с «лицом крупнейшего в истории движения за гражданские права».

«BIG3 – единственная профессиональная лига, которой владеют чернокожие. Мы должны поддержать ее. Я поддерживаю Айс Кьюба с первого года. Я хочу, чтобы он добился успеха. У НБА нет причин не поддерживать эту лигу. Это все бывшие игроки НБА.

Я являюсь лицом крупнейшего движения за гражданские права после инцидента с Джорджем Флойдом. Я чемпион НБА. НБА ни разу не обращалась ко мне по поводу движения Black Lives Matter, социальной справедливости и равенства», – сказал Джексон.

Вы считаете Джорджа Флойда рецидивистом, а вот братаны гордятся его успехами в спорте

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4 комментария

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laziofan
Видимо деньги от BLM заканчиваются.
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Гамид Абакаров
плоти деняк, НБА
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