Стивен Джексон: «В 2003 году над Тони Паркером измывался каждый разыгрывающий лиги»

Теги Спиди Клэкстон Стивен Джексон Джейсон Кидд Стефон Марбери Сан-Антонио Тони Паркер НБА Баскетбол

Бывший игрок «Сан-Антонио» Стивен Джексон утверждает, что в победном плей-офф 2003 года разыгрывающий Тони Паркер был слабым местом техасской команды.

«Тони Паркера тогда хорошенько уделывали. Я всегда говорю о том, что в тот год над ним измывался каждый разыгрывающий лиги.

Нас спас Спиди Клэкстон. Я не знаю, почему никто не вспоминает Спиди Клэкстона и не отдает братану должное. Тони Паркер обретался на скамейке запасных почти каждую четвертую четверть матчей, потому что Стеф (Стефон Марбери – Sports.ru) уделывал его, Джейсон Кидд уделывал его, да так продолжалось по ходу всего розыгрыша плей-офф», – заявил Джексон.

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19 комментариев

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Куприн
Ему было 20 лет в 2003-м, еще бы он на равных с Киддом играл тогда.
+57
0
+57
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Амен
Хм, стало интересно, где там обретался Паркер в 2003, когда играли с Нетс. Время 39.50 - 16 очков в первой игре, 40.58 - 21 очко во второй, 42.43 и 26 очков в третьей. Дальше было 30.35 и 3 очка (1-12 с игры), 33.35 - 14 очков и 24.16 с 4 очками в последней решающей игре.

Итого 2 провальные игры, 2 средние и 2 хорошие. Вроде не так уж плохо, с учетом того, что речь идет о 20 летнем игроке, второгодке.
+39
0
+39
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quznez
От слабого места до мвп финала 4 сезона.
+37
-1
+36
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rg92j65ct7
Ответ xamer 9
Стеф - это прозвище Спиди Клэкстона? Или про какого другого Стефа идёт речь? потому что сразу только в голову пришёл Карри, который в это время ещё в школе был..
Стефон Марбери
+27
0
+27
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Амен
По Клэкстону можно написать вот что. Он неплохо провел решающую шестую игрe и там действительно подменил Паркера в концовке, это даже я помню. 23.44 время, 13 очков, 5-8 с игры. В остальном там не было ничего особенного, в трех первых играх сыграл 8, 7 и 5 минут соответственно. Дальше в 4 и 5 играх время выросло: 17 мин с 10 очками и 15 с 3мя. В целом без вопросов, он действительно помог выиграть Сперс чемпионство, и в целом не испортил, когда Паркер откровенно плыл. Но Джексон явно преувеличивает картину и по большому счету экстраполирует одну игру (пусть и очень значимую) на всю серию. У него вообще довольно сложные отношения со Сперс, поэтому тут ничего удивительного
+20
0
+20
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veredrim
Все же тут надо либо в скобках подписать, что Стефом Джексон имеет в виду Марбери, либо в теги его поставить, либо и то, и другое. Вне контекста совершенно непонятно.
Ну и да, у чувака во второй сезон случился чемпионский поход, где он подряд играл против праймовых Нэша, Марбери, Фишера и Кидда. Само по себе, в общем-то, достижение. Неудивительно, что на общем фоне он немного проседал, но мало кто мог бы тогда справиться лучше.
+12
0
+12
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Александр Максаков
"Уделывали", "измывался", "обретался". Какой художественный перевод)
+4
0
+4
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Sansrona
Ответ xamer 9
Стеф - это прозвище Спиди Клэкстона? Или про какого другого Стефа идёт речь? потому что сразу только в голову пришёл Карри, который в это время ещё в школе был..
Марбери
+4
0
+4
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Cubs-V
А кто должен вспоминать Спиди Клэкстона?
И отдавать ему должное?
Игрок, который выходил на 13 минут и выполнял свою роль в одном ПО за САС.
В 6 матче заменил Паркера, который провалил игру.
Сделали крутой рывок в четвертой.
К чему это? Не совсем ясно...
+4
-1
+3
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xamer 9
Ответ rg92j65ct7
Стефон Марбери
Спасибо
+3
0
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Jazzzz
Ответ rg92j65ct7
Стефон Марбери
Праймовый Марбери был нереально хорош.
Они с Айверсоном первыми сделали номер «3» популярным.
+3
0
+3
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norg
Ответ Амен
Хм, стало интересно, где там обретался Паркер в 2003, когда играли с Нетс. Время 39.50 - 16 очков в первой игре, 40.58 - 21 очко во второй, 42.43 и 26 очков в третьей. Дальше было 30.35 и 3 очка (1-12 с игры), 33.35 - 14 очков и 24.16 с 4 очками в последней решающей игре. Итого 2 провальные игры, 2 средние и 2 хорошие. Вроде не так уж плохо, с учетом того, что речь идет о 20 летнем игроке, второгодке.
Джексон анализирует по ощущениям )
+2
0
+2
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старичок
Ответ veredrim
Все же тут надо либо в скобках подписать, что Стефом Джексон имеет в виду Марбери, либо в теги его поставить, либо и то, и другое. Вне контекста совершенно непонятно. Ну и да, у чувака во второй сезон случился чемпионский поход, где он подряд играл против праймовых Нэша, Марбери, Фишера и Кидда. Само по себе, в общем-то, достижение. Неудивительно, что на общем фоне он немного проседал, но мало кто мог бы тогда справиться лучше.
фууух, отпустило... мозг себе сломал, пытаясь подсчитать, сколько Карри в 2003 было)))
+2
0
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Jerry Rodrogha
Ответ xamer 9
Стеф - это прозвище Спиди Клэкстона? Или про какого другого Стефа идёт речь? потому что сразу только в голову пришёл Карри, который в это время ещё в школе был..
Нэш?
+1
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Александр 74
Ответ Амен
Хм, стало интересно, где там обретался Паркер в 2003, когда играли с Нетс. Время 39.50 - 16 очков в первой игре, 40.58 - 21 очко во второй, 42.43 и 26 очков в третьей. Дальше было 30.35 и 3 очка (1-12 с игры), 33.35 - 14 очков и 24.16 с 4 очками в последней решающей игре. Итого 2 провальные игры, 2 средние и 2 хорошие. Вроде не так уж плохо, с учетом того, что речь идет о 20 летнем игроке, второгодке.
Надо добавить, что Нетс вел Кидд, на тот момент - суперзвезда на пике.
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