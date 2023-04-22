Стивен Джексон: «В 2003 году над Тони Паркером измывался каждый разыгрывающий лиги»
Бывший игрок «Сан-Антонио» Стивен Джексон утверждает, что в победном плей-офф 2003 года разыгрывающий Тони Паркер был слабым местом техасской команды.
«Тони Паркера тогда хорошенько уделывали. Я всегда говорю о том, что в тот год над ним измывался каждый разыгрывающий лиги.
Нас спас Спиди Клэкстон. Я не знаю, почему никто не вспоминает Спиди Клэкстона и не отдает братану должное. Тони Паркер обретался на скамейке запасных почти каждую четвертую четверть матчей, потому что Стеф (Стефон Марбери – Sports.ru) уделывал его, Джейсон Кидд уделывал его, да так продолжалось по ходу всего розыгрыша плей-офф», – заявил Джексон.
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Итого 2 провальные игры, 2 средние и 2 хорошие. Вроде не так уж плохо, с учетом того, что речь идет о 20 летнем игроке, второгодке.
Ну и да, у чувака во второй сезон случился чемпионский поход, где он подряд играл против праймовых Нэша, Марбери, Фишера и Кидда. Само по себе, в общем-то, достижение. Неудивительно, что на общем фоне он немного проседал, но мало кто мог бы тогда справиться лучше.
И отдавать ему должное?
Игрок, который выходил на 13 минут и выполнял свою роль в одном ПО за САС.
В 6 матче заменил Паркера, который провалил игру.
Сделали крутой рывок в четвертой.
К чему это? Не совсем ясно...
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