Бывший игрок « » утверждает, что в победном плей-офф 2003 года разыгрывающий Тони Паркер был слабым местом техасской команды.

« тогда хорошенько уделывали. Я всегда говорю о том, что в тот год над ним измывался каждый разыгрывающий лиги.

Нас спас Спиди Клэкстон. Я не знаю, почему никто не вспоминает Спиди Клэкстона и не отдает братану должное. Тони Паркер обретался на скамейке запасных почти каждую четвертую четверть матчей, потому что Стеф (Стефон Марбери – Sports.ru) уделывал его, уделывал его, да так продолжалось по ходу всего розыгрыша плей-офф», – заявил Джексон.

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо