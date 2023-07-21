Остин Ривз: «Расселл Уэстбрук – один из лучших партнеров по команде в моей карьере»

Теги Мэтт Барнс Стивен Джексон Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз стал гостем подкаста ALL THE SMOKE бывших игроков НБА Мэтта Барнса и Стивена Джексона.

Барнс отметил, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук получает много критики со стороны, однако одноклубники всегда отлично о нем отзываются.

«Уэстбрук – один из лучших партнеров по команде в моей карьере. Наверное, нельзя быть лучше как человек. У меня был ковид в декабре в Миннесоте, когда был новичком. Я застрял в Миннеаполисе на неделю, так что было тяжело.

Он вышел на связь три или четыре раза, спрашивая, нужно ли мне что-нибудь. Предлагал прислать, если вдруг потребуется. Нельзя быть лучше как человек. Да и как товарищ по команде, он всегда давал всем возможность становиться лучше, делать лучше и хотеть большего. Как ты сказал, у него плохая репутация – и я не понимаю, почему», – рассказал Ривз.

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1 комментарий

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Lokomotiv__1992
Потому что фанатам нет разницы как он человек ) главное что бы он играл и проносил пользу. А когда человек которые получает 40 лямов играет хуже некоторых роллевиков это не здраво он занимает место в платёжке и минуты , потому что даже при плохой игре нельзя его посадить. Сейчас за сколько он там подписался ? Миллионов 7 … это уже будет плюс команде. И ему будет психологически легче.. Не одна команда даже 15 не готова ему была предложить потому что он мало кому подходит.
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