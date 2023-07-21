Остин Ривз: «Расселл Уэстбрук – один из лучших партнеров по команде в моей карьере»

Атакующий защитник « » стал гостем подкаста ALL THE SMOKE бывших игроков НБА Мэтта Барнса и Стивена Джексона.

Барнс отметил, что разыгрывающий получает много критики со стороны, однако одноклубники всегда отлично о нем отзываются.

«Уэстбрук – один из лучших партнеров по команде в моей карьере. Наверное, нельзя быть лучше как человек. У меня был ковид в декабре в Миннесоте, когда был новичком. Я застрял в Миннеаполисе на неделю, так что было тяжело.

Он вышел на связь три или четыре раза, спрашивая, нужно ли мне что-нибудь. Предлагал прислать, если вдруг потребуется. Нельзя быть лучше как человек. Да и как товарищ по команде, он всегда давал всем возможность становиться лучше, делать лучше и хотеть большего. Как ты сказал, у него плохая репутация – и я не понимаю, почему», – рассказал Ривз.

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