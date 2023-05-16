Стивен Джексон: «Когда команды НБА набирают силу, они быстро находят белых тренеров, чтобы те могли снять все сливки»

Теги Стивен Джексон Бруклин Финикс Стив Нэш НБА Монти Уильямс расизм Баскетбол

Экс-игрок НБА Стивен Джексон раскритиковал «Финикс» за увольнение Монти Уильямса, отметив, что в данном вопросе присутствуют расовые моменты.

«Не думаю, что «Финиксу» следовало расставаться с тренером. Считаю Монти Уильямса правильным человеком на эту должность, но вы знаете, что они решили. Когда команды сформированы, они быстро приступают к действиям и находят белого тренера, ставят его в выгодную позицию, чтобы тот мог снять все сливки. Да, я сказал это, мне все равно.

Это происходит слишком часто. Попадая в лигу, черный тренер всякий раз получает худшую команду. В таких условиях ему приходится начинать карьеру. Он работает с жалкой командой, имеет отрицательный баланс и ждет шесть лет, пока там, наконец, появится звезда. В ситуациях вроде той, в которой оказался «Финикс», они всегда найдут белого тренера вроде Стива Нэша в «Бруклине» – команда уже набрала силу и готова.

Считаю Монти отличным тренером. Они поступили с ним не лучшим образом», – сказал Джексон.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

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24 комментария

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Flash27
и только Доку Риверсу всегда пихают тренировать слабые команды
+59
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Замкаденыш
черный расист
+32
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Kevin Durant
Надеюсь настанет время когда за такие фразы Стивенам Джексонам начнут предъявлять за расизм. Жаль, в белую сторону это не работает
+26
-1
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Дмитрий Куркаев
«Попадая в лигу, черный тренер всякий раз получает худшую команду».
Вот тут за «Бостон» обидно стало! Второй год ребята благотворительностью занимаются, неопытному черному тренеру контендер выдает, хоть бы кто заметил 😂
+18
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Александр Кучерявый
да уж а Стив Нэш очень сильно сливки Бруклине снял)))
+8
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I Luv It
Дэвид Блатт бы поперхнулся чемпионской гайкой от услышанного)
+7
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maryat
Кто о чём, а лысый о расчёске, он, вообще, в курсе, что Санс Лю рассматривают, или он дальтоник?
+5
0
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Лев Борисов
Тупые белые тренеры, почему они лучше выполняют свою работу? Вот же расисты! Надо давать дорогу слабым, таков благородный путь настоящего толерантного человека. А эти ваши Удоки, Риверсы и Кейси - они работу получали, потому что в душе белые, очевидно же
+5
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Павел Вовченко
Ответ Flash27
и только Доку Риверсу всегда пихают тренировать слабые команды
Он не достаточно черный чтобы считаться черным
+4
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NikolayOss
Ответ maryat
Кто о чём, а лысый о расчёске, он, вообще, в курсе, что Санс Лю рассматривают, или он дальтоник?
Лю для них слишком светлый.
+5
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hodor 12
Обвинить во всем белого у них стало теперь правилом хорошего тона. И неважно, что у их шоколадных тренеров руки порой растут из сидалища, главное, что он не сахарок
+4
-1
+3
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mitch
Ответ hodor 12
Обвинить во всем белого у них стало теперь правилом хорошего тона. И неважно, что у их шоколадных тренеров руки порой растут из сидалища, главное, что он не сахарок
Этот тренд создали сами белые (в частности дем. партия перед прошлыми выборами президента).
К сожалению большая часть афроамериканцев не понимает, что этим их не поставили в один ряд с белыми, а еще больше унизили.
Когда в ряде штатов (где рулит дем. партия) афроамериканцам разрешили выносить из магазинов кроссовки и технику, мало кто подумал, что тем самым белые демонстративно говорят: «мы дадим этим дикарям бесплатные кроссовки (которые им в любом случае прийдется воровать, но мы на это будет закрывать глаза), а в замен получим их лояльность и голоса на выборах».
И так как все «лидеры» афроамериканцев на зарплате/грантах у белых, то никто в слух не скажет: «а можем вместо того, чтобы разрешить нам воровать кроссовки, нам оплатят обучение, дадут мед. страховку и тогда мы сами сможем создать свое будущее».
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Антон
Годная аналитика подъехала
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unrecyclable
Может тогда и белым баскетболистам играть запретить?
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propellerrr
Ответ Flash27
и только Доку Риверсу всегда пихают тренировать слабые команды
Самый обделённый работой тренер
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NikolayOss
Ответ mitch
Этот тренд создали сами белые (в частности дем. партия перед прошлыми выборами президента). К сожалению большая часть афроамериканцев не понимает, что этим их не поставили в один ряд с белыми, а еще больше унизили. Когда в ряде штатов (где рулит дем. партия) афроамериканцам разрешили выносить из магазинов кроссовки и технику, мало кто подумал, что тем самым белые демонстративно говорят: «мы дадим этим дикарям бесплатные кроссовки (которые им в любом случае прийдется воровать, но мы на это будет закрывать глаза), а в замен получим их лояльность и голоса на выборах». И так как все «лидеры» афроамериканцев на зарплате/грантах у белых, то никто в слух не скажет: «а можем вместо того, чтобы разрешить нам воровать кроссовки, нам оплатят обучение, дадут мед. страховку и тогда мы сами сможем создать свое будущее».
Обучение у них есть. Но тут проблема. Причём культурная.
Если ты умный и начитанный, говоришь на нормальном английском а не черном сленге, то в обычной районной школе твои же черные одноклассники будут тебя буллить и говорить что ты ведешь себя как белый. Поэтому получать образование и развиваться это белый зашквар, а слушать рэпчик и вести себя как гэнгста нигга это черный топчик. Вот такой вот перекос.
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quznez
Ответ maryat
Кто о чём, а лысый о расчёске, он, вообще, в курсе, что Санс Лю рассматривают, или он дальтоник?
Лю слишком мексиканец для настоящего чёрного.
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quznez
Ответ Kevin Durant
Надеюсь настанет время когда за такие фразы Стивенам Джексонам начнут предъявлять за расизм. Жаль, в белую сторону это не работает
для этого надо республиканцам несколько раз разгромно выиграть в самых педр...хм либеральных штатах вроде Калифорнии. но такое сложно представить.
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Cash_flow
От расиста и хоумиса Джорджа Флойда и не ожидал услышать ничего умнее вот этого
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Вадим flanec
БЛМщик несёт дичь? Почему-то я не удивлён.
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Алексей Иванов
Док: "Полностью согласен! "
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Джонни-массажист
Боюсь, он скоро и до мальчиков протирающих паркет доберётся. И не дай бог там будут чёрные, вот будет тема для него...
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mak-s
Попович и Фил Джексон вышли из чата )
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