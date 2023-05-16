Экс-игрок НБА Стивен Джексон раскритиковал «Финикс» за увольнение Монти Уильямса, отметив, что в данном вопросе присутствуют расовые моменты.

«Не думаю, что « » следовало расставаться с тренером. Считаю правильным человеком на эту должность, но вы знаете, что они решили. Когда команды сформированы, они быстро приступают к действиям и находят белого тренера, ставят его в выгодную позицию, чтобы тот мог снять все сливки. Да, я сказал это, мне все равно.

Это происходит слишком часто. Попадая в лигу, черный тренер всякий раз получает худшую команду. В таких условиях ему приходится начинать карьеру. Он работает с жалкой командой, имеет отрицательный баланс и ждет шесть лет, пока там, наконец, появится звезда. В ситуациях вроде той, в которой оказался «Финикс», они всегда найдут белого тренера вроде в « » – команда уже набрала силу и готова.

Считаю Монти отличным тренером. Они поступили с ним не лучшим образом», – сказал Джексон.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой