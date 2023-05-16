Стивен Джексон: «Когда команды НБА набирают силу, они быстро находят белых тренеров, чтобы те могли снять все сливки»
Экс-игрок НБА Стивен Джексон раскритиковал «Финикс» за увольнение Монти Уильямса, отметив, что в данном вопросе присутствуют расовые моменты.
«Не думаю, что «Финиксу» следовало расставаться с тренером. Считаю Монти Уильямса правильным человеком на эту должность, но вы знаете, что они решили. Когда команды сформированы, они быстро приступают к действиям и находят белого тренера, ставят его в выгодную позицию, чтобы тот мог снять все сливки. Да, я сказал это, мне все равно.
Это происходит слишком часто. Попадая в лигу, черный тренер всякий раз получает худшую команду. В таких условиях ему приходится начинать карьеру. Он работает с жалкой командой, имеет отрицательный баланс и ждет шесть лет, пока там, наконец, появится звезда. В ситуациях вроде той, в которой оказался «Финикс», они всегда найдут белого тренера вроде Стива Нэша в «Бруклине» – команда уже набрала силу и готова.
Считаю Монти отличным тренером. Они поступили с ним не лучшим образом», – сказал Джексон.
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К сожалению большая часть афроамериканцев не понимает, что этим их не поставили в один ряд с белыми, а еще больше унизили.
Когда в ряде штатов (где рулит дем. партия) афроамериканцам разрешили выносить из магазинов кроссовки и технику, мало кто подумал, что тем самым белые демонстративно говорят: «мы дадим этим дикарям бесплатные кроссовки (которые им в любом случае прийдется воровать, но мы на это будет закрывать глаза), а в замен получим их лояльность и голоса на выборах».
И так как все «лидеры» афроамериканцев на зарплате/грантах у белых, то никто в слух не скажет: «а можем вместо того, чтобы разрешить нам воровать кроссовки, нам оплатят обучение, дадут мед. страховку и тогда мы сами сможем создать свое будущее».
Если ты умный и начитанный, говоришь на нормальном английском а не черном сленге, то в обычной районной школе твои же черные одноклассники будут тебя буллить и говорить что ты ведешь себя как белый. Поэтому получать образование и развиваться это белый зашквар, а слушать рэпчик и вести себя как гэнгста нигга это черный топчик. Вот такой вот перекос.