Стивен Джексон о Бруксе: «Рад, что кто-то хочет соревноваться с Леброном, а не строить из себя друга»

Теги Леброн Джеймс Стивен Джексон Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Бывший игрок НБА Стивен Джексон поддержал форварда «Мемфиса» Диллона Брукса, который вступил в открытый конфликт с Леброном Джеймсом во втором матче серии с «Лейкерс» (1-1).

«Где вы все были, когда Брон до кольца не добрасывал со штрафной линии? Я рад, что кто-то хочет соревноваться с ним, а не строить из себя друга. Люблю парней, которые желают выкладываться на полную. Слишком много игроков позволяют Брону набирать очки через себя. Они хотят подружиться с ним», – сказал Джексон.

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4 комментария

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Djoyin
Это самопиар, а не смелость. Попытка привлечь к себе внимание не мастерством, а придурью
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Abdulla
Мне Брукс нравится. Он лайт-версия тафгая. Более качественная, чем Беверли, но при этом менее сумасшедшая, чем Грин.
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Goddemic
Так и Брукс позволяет набирать через себя. Брон через него выше 50% наваливает регулярно)
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Бондарев Олег
Ответ Djoyin
Это самопиар, а не смелость. Попытка привлечь к себе внимание не мастерством, а придурью
А почему нет, если он играет и выкладывается?
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