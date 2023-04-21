Стивен Джексон о Бруксе: «Рад, что кто-то хочет соревноваться с Леброном, а не строить из себя друга»

Бывший игрок НБА Стивен Джексон поддержал форварда « » , который вступил в открытый конфликт с во втором матче серии с « » (1-1).

«Где вы все были, когда Брон до кольца не добрасывал со штрафной линии? Я рад, что кто-то хочет соревноваться с ним, а не строить из себя друга. Люблю парней, которые желают выкладываться на полную. Слишком много игроков позволяют Брону набирать очки через себя. Они хотят подружиться с ним», – сказал Джексон.

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