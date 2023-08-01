Товарищеские матчи. Бросок Томаса Димши принес Литве победу над Грузией

Во вторник, 1 августа, в Каунасе сборная Литвы победила сборную Грузии в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира.

Автором победного мяча стал литовский защитник .

Товарищеские матчи

Литва – Грузия – 104:102 (25:17, 26:19, 31:29, 22:37)

ЛИТВА: Валанчюнас (21 + 8 подборов), Йокубайтис (19 + 6 передач).

ГРУЗИЯ: Шенгелия (30 + 7 передач).

1 августа. 19.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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