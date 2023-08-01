Товарищеские матчи. Бросок Томаса Димши принес Литве победу над Грузией
Во вторник, 1 августа, в Каунасе сборная Литвы победила сборную Грузии в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира.
Автором победного мяча стал литовский защитник Томас Димша.
Товарищеские матчи
Литва – Грузия – 104:102 (25:17, 26:19, 31:29, 22:37)
ЛИТВА: Валанчюнас (21 + 8 подборов), Йокубайтис (19 + 6 передач).
ГРУЗИЯ: Шенгелия (30 + 7 передач).
1 августа. 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Литовцы казалось бы имели перед началом 4-й четверти комфортные плюс 17, но как у них часто бывает последнее время позволили соперникам вернуться в игру. Дали почувствовать себя генералом Шенгелии (15 очков он набрал в 4-й четверти), мазали в неадекватном количестве штрафные броски, ну и как показала игра в этой вариации состава не могут играть смоллболом, грузины во главе с Шенгелией, Мамукалишвили и Шермадини просто разрывали в краске литовцев без Валанчунаса. Мамукалишвили еще шикарно играл на позиции стретч фор.
При равном счёте в решающем владении Браздейкис играл айзо, не попал, но Димша своим тип-ином забил таки гейм-виннер.
После матча Максвитис попрощался с Жукаускасом и Матасом Йогелой, сенсацией этого литовского сбора. Очень неожиданно касаемо Матаса, в его лице у литовцев растет игрок Евролиги через 1-2 сезона (недавно перешел в испанский клуб Бреоган), но он играет на позициях 2/3, а у литовцев большие проблемы на позициях 1/2, очень слабая бэккорт линия у них будет на предстоящем ЧМ, поэтому понятно почему Максвитис отказался от его услуг на этом этапе. Но думаю если он будет прибавлять уже на следующем крупном турнире он будет в финальной заявке литовской сборной, серьезный талант.
P.s. Ещё интересный нюанс по этому матчу, литовцы официально называют Грузию Сакартвело.
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