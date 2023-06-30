Томас Димша перенес операцию по удалению грыжи. Должен восстановиться к ЧМ-2023
Защитник «Жальгириса» и сборной Литвы Томас Димша перенес запланированную операцию по удалению грыжи брюшной полости.
Восстановление займет 2-3 недели. Димша, как ожидается, сыграет за национальную команду на ЧМ-2023.
В прошедшем сезоне Евролиги 29-летний Димша набирал в среднем 5,9 очка, 2,4 передачи и 2,1 подбора.
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