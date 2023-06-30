Томас Димша перенес операцию по удалению грыжи. Должен восстановиться к ЧМ-2023

Теги Жальгирис травмы Turkish Airlines EuroLeague сборная Литвы Томас Димша Баскетбол

Защитник «Жальгириса» и сборной Литвы Томас Димша перенес запланированную операцию по удалению грыжи брюшной полости.

Восстановление займет 2-3 недели. Димша, как ожидается, сыграет за национальную команду на ЧМ-2023.

В прошедшем сезоне Евролиги 29-летний Димша набирал в среднем 5,9 очка, 2,4 передачи и 2,1 подбора.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий