У Домантаса Сабониса не было операции на пальце (Джеймс Хэм)

Обозреватель « » Джеймс Хэм опроверг информацию, что перенес операцию на большом пальце правой руки.

Хэм со ссылкой на источник в команде пишет, что никакой процедуры не проводилось, и центровой продолжит проходить восстановительные процедуры в соответстии с планом. Ранее информацию об операции донес главный тренер Литвы Максвитис.

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