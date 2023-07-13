У Домантаса Сабониса не было операции на пальце (Джеймс Хэм)

Теги травмы Сакраменто сборная Литвы НБА Домантас Сабонис Казис Максвитис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Обозреватель «Сакраменто» Джеймс Хэм опроверг информацию, что Домантас Сабонис перенес операцию на большом пальце правой руки.

Хэм со ссылкой на источник в команде пишет, что никакой процедуры не проводилось, и центровой продолжит проходить восстановительные процедуры в соответстии с планом. Ранее информацию об операции донес главный тренер Литвы Максвитис.

Сабонис не поможет национальной команде на предстоящем чемпионате мира-2023.

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1 комментарий

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mold-cel
ну как же так, то было то не было...( сидишь ждешь важные новости, и такие качели
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