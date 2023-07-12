Домантас Сабонис перенес операцию на пальце

Теги травмы Сакраменто сборная Литвы НБА Домантас Сабонис Казис Максвитис Баскетбол

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис перенес операцию на большом пальце правой руки.

Это подтвердил главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис, рассказывая о расширенном составе на предстоящий чемпионат мира.

«Основными причинами отсутствия Домантаса в сборной этим летом стали его контракт и здоровье. Он пытался восстановиться после операции, но у него не получилось, и он потерял время. После операции все занимает больше времени. Он извинился за то, что не приехал, и пообещал приехать следующим летом», – сказал Максвитис.

Сроки возвращения Сабониса в строй пока не установлены.

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