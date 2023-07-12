Домантас Сабонис перенес операцию на пальце

Центровой « » перенес операцию на большом пальце правой руки.

Это подтвердил главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис, рассказывая о расширенном составе на предстоящий чемпионат мира.

«Основными причинами отсутствия Домантаса в сборной этим летом стали его контракт и здоровье. Он пытался восстановиться после операции, но у него не получилось, и он потерял время. После операции все занимает больше времени. Он извинился за то, что не приехал, и пообещал приехать следующим летом», – сказал Максвитис.

Сроки возвращения Сабониса в строй пока не установлены.

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