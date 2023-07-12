Сборная Литвы объявила расширенный состав на чемпионат мира-2023

Сборная Литвы объявила расширенный состав команды на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В состав из 15 имен вошли («Новый Орлеан»), («Барселона»), («Монако»), Игнас Браздейкис («Жальгирис») и другие.

В турнире не примут участие такие игроки, как Домантас Сабонис («Сакраменто»), Марюс Григонис («Панатинаикос»), Рокас Гедрайтис («Баскония»), Эдгарас Улановас и Лукас Лекавичюс (оба – «Жальгирис»).

Расширенный состав сборной Литвы:

Йонас Валанчюнас, Гитис Радзявичюс, Рокас Йокубайтис, , Игнас Браздейкис, , Маргирис Нормантас, Донатас Мотеюнас, Тадас Седекерскис, Эймантас Бенджюс, Донатас Таролис, Мартин Саджюс, Вайдас Кариняускас, Миндаугас Кузминскас, Лауринас Бирутис.

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