Сборная Литвы объявила расширенный состав на чемпионат мира-2023

Теги сборная Литвы Донатас Мотеюнас Миндаугас Кузминскас Йонас Валанчюнас Эймантас Бенджюс Вайдас Кариняускас Томас Димша Донатас Таролис Тадас Седекерскис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Лауринас Бирутис Эйгирдас Жукаускас Рокас Йокубайтис Игнас Браздейкис Маргирис Нормантас Баскетбол

Сборная Литвы объявила расширенный состав команды на предстоящий чемпионат мира-2023, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В состав из 15 имен вошли Йонас Валанчюнас («Новый Орлеан»), Рокас Йокубайтис («Барселона»), Донатас Мотеюнас («Монако»), Игнас Браздейкис («Жальгирис») и другие.

В турнире не примут участие такие игроки, как Домантас Сабонис («Сакраменто»), Марюс Григонис («Панатинаикос»), Рокас Гедрайтис («Баскония»), Эдгарас Улановас и Лукас Лекавичюс (оба – «Жальгирис»).

Расширенный состав сборной Литвы:

Йонас Валанчюнас, Гитис Радзявичюс, Рокас Йокубайтис, Томас Димша, Игнас Браздейкис, Эйгирдас Жукаускас, Маргирис Нормантас, Донатас Мотеюнас, Тадас Седекерскис, Эймантас Бенджюс, Донатас Таролис, Мартин Саджюс, Вайдас Кариняускас, Миндаугас Кузминскас, Лауринас Бирутис.

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