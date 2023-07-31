Карл-Энтони Таунс подтвердил, что сыграет за Доминиканскую республику на ЧМ-2023

Теги Миннесота НБА сборная Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс выложил пост в социальных сетях, в котором рассказал о том, что сыграет за Доминиканскую республику на ЧМ-2023.

«У меня важные новости. С гордостью говорю о том, что скоро надену эту форму и вернусь к своим корням, буду представлять Доминиканскую Республику.

Это всегда было чем-то большим, чем просто игра – представлять страну моей матери, мою страну, Доминиканскую Республику», – заявил звездный игрок НБА.

Таунс последний раз играл за Доминиканскую Республику в 2013 году на Кубке Америки.

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3 комментария

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Алексей Демеснов
Отлично. За Доминиканами тоже теперь будет интересно последить
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korj88
Травмируется и опять пропустит почти всю регулярку, скиньте.
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Stillinger
До сборной США не дорос, поэтому можно и "вернутся к корням"
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