Руди Гобер: «Я в отличной форме»

Теги Миннесота сборная Франции НБА Руди Гобер Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой «Миннесоты» и сборной Франции Руди Гобер заявил, что чувствует себя лучше, чем в конце прошедшего сезона, благодаря тому, что посвятил два месяца напряженной работе.

«Всегда приятно встретиться с парнями, игроками, которых не видел большую часть года. Чувствую себя лучше, чем в конце прошедшего сезона. Благодаря двум месяцам индивидуальных тренировок, подготовил свое тело физически и технически. Я в отличной форме.

Как профессиональный игрок, я также должен думать о своем здоровье, физическом восстановлении и многом другом, что трудно понять тем, кто не знаком с повседневной жизнью спортсмена, особенно игрока НБА высокого уровня. Перерыв после окончания сезона был коротким, я много тренировался в июне и июле. Поэтому сейчас чувствую себя хорошо», – сказал француз.

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