Джордж, Таунс, Беверли и Зубац посетили вечеринку в Греции
Игроки НБА Пол Джордж и Ивица Зубац («Клипперс»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), а также Патрик Беверли («Филадельфия») провели время вместе во время отпуска в Европе.
Джордж, Таунс, Беверли и Зубац посетили вечеринку в Греции и сделали совместное фото.
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Фото: MANDANA BOLOURCHI
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