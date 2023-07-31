Игроки НБА Пол Джордж и (« »), (« »), а также Патрик Беверли (« ») провели время вместе во время отпуска в Европе.

Джордж, Таунс, Беверли и Зубац посетили вечеринку в Греции и сделали совместное фото.

Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

Фото: MANDANA BOLOURCHI