Джордж, Таунс, Беверли и Зубац посетили вечеринку в Греции

Теги светская хроника Клипперс Миннесота Филадельфия НБА фото Патрик Беверли Пол Джордж Карл-Энтони Таунс Ивица Зубац Баскетбол

Игроки НБА Пол Джордж и Ивица ЗубацКлипперс»), Карл-Энтони ТаунсМиннесота»), а также Патрик Беверли («Филадельфия») провели время вместе во время отпуска в Европе.

Джордж, Таунс, Беверли и Зубац посетили вечеринку в Греции и сделали совместное фото.

Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

Фото: MANDANA BOLOURCHI

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5 комментариев

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Daff Rogers
Девственные особы на фоне, всё как надо)
+9
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+9
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pulyalke
джорджа еле нашел на фото))
+2
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Вадим flanec
Эскорт впечатляет 😀
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0
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Forza
Там по центру Ирина Шейк что-ли?
0
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LilAnswer
Ответ Forza
Там по центру Ирина Шейк что-ли?
Это девушка Зубаца вроде)
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