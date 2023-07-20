«Нью-Йорк» не заинтересован в приобретении Карла-Энтони Таунса

The Athletic опроверг слухи о том, что « » заинтересован в приобретении у «Миннесоты» тяжелого форварда Карла-Энтони Таунса (27 лет, 211 см) путем обмена.

Согласно источникам в лиге, которые вели переговоры с «Миннесотой», «Тимбервулвс» установили «заоблачную цену» за Таунса.

По словам инсайдера SNY Яна Бегли, «Никс» посчитали, что контракт Таунса сильно ударит по клубу в дальнейшем. За следующие 5 лет Таунс заработает более 256 млн долларов.

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