«Нью-Йорк» не заинтересован в приобретении Карла-Энтони Таунса

Теги возможные переходы Миннесота Нью-Йорк НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

The Athletic опроверг слухи о том, что «Нью-Йорк» заинтересован в приобретении у «Миннесоты» тяжелого форварда Карла-Энтони Таунса (27 лет, 211 см) путем обмена.

Согласно источникам в лиге, которые вели переговоры с «Миннесотой», «Тимбервулвс» установили «заоблачную цену» за Таунса.

По словам инсайдера SNY Яна Бегли, «Никс» посчитали, что контракт Таунса сильно ударит по клубу в дальнейшем. За следующие 5 лет Таунс заработает более 256 млн долларов.

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