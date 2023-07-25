Кайл Андерсон сыграет за сборную Китая на чемпионате мира

Теги Миннесота сборная Китая НБА Кайл Андерсон Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард «Миннесоты» Кайл Андерсон будет представлять Китай на предстоящем чемпионате мира, который начнется 25 августа на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

Об этом игрок сказал в понедельник после того, как Китайская баскетбольная ассоциация объявила, что американец получил китайское гражданство.

29-летний форвард из Нью-Йорка стал первым профессиональным баскетболистом, получившим китайское гражданство путем натурализации.

«Я очень рад объявить, что буду представлять Китай на чемпионате мира. Для меня большая честь носить майку сборной Китая», — сказал Андерсон в видео, размещенном на его странице в Weibo. 

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