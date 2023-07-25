Кайл Андерсон сыграет за сборную Китая на чемпионате мира

Форвард «Миннесоты» будет представлять Китай на предстоящем чемпионате мира, который начнется 25 августа на Филиппинах, в Японии и Индонезии.

Об этом игрок сказал в понедельник после того, как Китайская баскетбольная ассоциация объявила, что американец получил китайское гражданство.

29-летний форвард из Нью-Йорка стал первым профессиональным баскетболистом, получившим китайское гражданство путем натурализации.

«Я очень рад объявить, что буду представлять Китай на чемпионате мира. Для меня большая честь носить майку сборной Китая», — сказал Андерсон в видео, размещенном на его странице в Weibo.

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