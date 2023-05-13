Пустозеров о Леброне Джеймсе: «Считаю Джордана более великим с точки зрения того, что он изменил баскетбол. Он фанател от того, что делает»

Теги Майкл Джордан Салават Юлаев Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс Милуоки НБА КХЛ Стефен Карри Яннис Адетокумбо Алексей Пустозеров Хоккей

Алексей Пустозеров считает Майкла Джордана величайшим игроком в истории НБА.

– За какими-то другими лигами и видами спорта следите?

– Мне НБА очень нравится. У меня есть друг достаточно близкий, который занимался хоккеем, но закончил еще в детском возрасте. Потом он увлекся баскетболом так, что сам начал играть понемногу. Мы с ним еще и в одном классе учились, и он мне вообще все про баскетбол рассказывал, что сам узнавал. Я постепенно от него что-то выхватывал и сам стал интересоваться.

Я и на приставке люблю в НБА поиграть, и так слежу. У них сейчас тоже плей-офф начался, многих игроков знаю. Когда с другом созваниваюсь, он мне новое что-то подкидывает.

За футболом меньше слежу. Хотел посмотреть, недавно в Лиге чемпионов хорошие матчи были, но все время забывал. Мне нравятся многие виды спорта. Не только на хоккее все зацикливается.

– В НБА любимую команду выбрали?

– Прямо любимой нет. Мы с другом спорим. Он все время мне говорит, что Леброн Джеймс – это величайший игрок в истории. А я говорю, что величайший – это Майкл Джордан. И я болею, чтобы другие команды выигрывали у «Лейкерс», чтобы Леброн не выиграл очередной титул (улыбается). 

Но нет команды, за которую я персонально болею. Мне интересен «Голден Стэйт», так как нравится, как Карри трехочковые забрасывает. Еще нравится Яннис из «Милуоки», он крут в плане атлетизма.

– Почему Майкл, а не Леброн?

– Я считаю Джордана более великим с точки зрения того, что он изменил баскетбол. Он фанател от того, что делает, и ненавидел проигрывать. А так тяжело сравнивать баскетболистов из разных эпох. Каждый в своей лучший.

Но именно с точки зрения величия и влияния на баскетбол в целом я Джордана выберу, – сказал хоккеист «Салавата Юлаева» Пустозеров.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Я сам колебался немного: если Леброн всё-таки залутает титул в этом году, то, наверное, его можно выше Джордана рэйтить. Но тут сам Пустозёров говорит, что ЭмДжэй круче. Вопрос закрыт теперь.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DeX
Да, Майкл так фанател от баскетбола, что два раза в прайме бросал его. Современного спортсмена в соцсетях с потрохами бы за такое сожрали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий