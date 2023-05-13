Пустозеров о Леброне Джеймсе: «Считаю Джордана более великим с точки зрения того, что он изменил баскетбол. Он фанател от того, что делает»

Алексей Пустозеров считает Майкла Джордана величайшим игроком в истории НБА.

– За какими-то другими лигами и видами спорта следите?

– Мне очень нравится. У меня есть друг достаточно близкий, который занимался хоккеем, но закончил еще в детском возрасте. Потом он увлекся баскетболом так, что сам начал играть понемногу. Мы с ним еще и в одном классе учились, и он мне вообще все про баскетбол рассказывал, что сам узнавал. Я постепенно от него что-то выхватывал и сам стал интересоваться.

Я и на приставке люблю в НБА поиграть, и так слежу. У них сейчас тоже плей-офф начался, многих игроков знаю. Когда с другом созваниваюсь, он мне новое что-то подкидывает.

За футболом меньше слежу. Хотел посмотреть, недавно в Лиге чемпионов хорошие матчи были, но все время забывал. Мне нравятся многие виды спорта. Не только на хоккее все зацикливается.

– В НБА любимую команду выбрали?

– Прямо любимой нет. Мы с другом спорим. Он все время мне говорит, что – это величайший игрок в истории. А я говорю, что величайший – это . И я болею, чтобы другие команды выигрывали у « », чтобы Леброн не выиграл очередной титул (улыбается).

Но нет команды, за которую я персонально болею. Мне интересен « », так как нравится, как Карри трехочковые забрасывает. Еще нравится Яннис из «Милуоки», он крут в плане атлетизма.

– Почему Майкл, а не Леброн?

– Я считаю Джордана более великим с точки зрения того, что он изменил баскетбол. Он фанател от того, что делает, и ненавидел проигрывать. А так тяжело сравнивать баскетболистов из разных эпох. Каждый в своей лучший.

Но именно с точки зрения величия и влияния на баскетбол в целом я Джордана выберу, – сказал хоккеист « » .