Стефен Карри не включил Леброна Джеймса в свою стартовую пятерку всех времен

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Голден Стэйт Кобе Брайант Шакил О′Нил Тим Данкан НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри попросили назвать свою стартовую пятерку всех времен.

Примечательно, что Карри не включил в нее себя и суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Бывшие или действующие игроки НБА? Я бы выбрал Шакила О’Нила своим центровым. Тим Данкан — мой тяжелый форвард. Лэрри Берд — мой легкий форвард. А я в команде? Майкл Джордан — мой атакующий защитник.

Последнее дополнение — я не беру Лэрри, я возьму Кобе в качестве легкого форварда, Джордана в качестве атакующего защитника и Мэджика Джонсона в качестве разыгрывающего», – сказал Карри.

Стефен Карри – суперзвезда… гольфа?! Играет с 10 лет, переносит новые навыки в баскетбол, доминирует на турнирах для знаменитостей

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18 комментариев

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Tim Timson
лишний раз говорит о величии Стефа и ещё больше о его адекватности).. отдельное спасибо за Данкана.. по позиции конечно прав)
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Nikita Dorodenko
В принципе можно еще 50 новостей сделать.
Стефен Карри не включил Карима Абдул-Джаббара в свою пятерку всех времен.
Стефен Карри не включил Уилта Чемберлена в свою пятерку всех времен.
Стефен Карри не включил Хакима Оладжьювона в свою пятерку всех времен.
И так далее…
+12
-2
+10
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Мурзин Ринат
Ответ RayRay
Вот хватает же объективным людям «шаров Кассела», чтобы не пихать Леброна во все подряд списки .
Коби на позиции легкого лучше Леброна? Где тут объективность, Леброн без вариантов железный третий номер всегда, в любой пятерке!) Стеф просто кликбейт хотел сделать
+13
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RayRay
Вот хватает же объективным людям «шаров Кассела», чтобы не пихать Леброна во все подряд списки .
+12
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+6
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Flash27
Ответ Аморалинни
Сейчас бы величайшего игрока в истории Баскетбола не включать в стартовую пятерку
Так Джордан в составе
+10
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Light Yagami
Ответ Nikita Dorodenko
В принципе можно еще 50 новостей сделать. Стефен Карри не включил Карима Абдул-Джаббара в свою пятерку всех времен. Стефен Карри не включил Уилта Чемберлена в свою пятерку всех времен. Стефен Карри не включил Хакима Оладжьювона в свою пятерку всех времен. И так далее…
Юлия Якубеня уронила отварную сосиску. 😱
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Artur Prokopchuk
Обожаю такие заголовки.. Такое чувство, что по мнению некоторых людей Джордан или Леброн ОБЯЗАНЫ быть в пятерке каждого человека. Ох уж эти набросы на вентилятор.

П.С. А так у Стефа все равно максимально попсовая пятерка
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Квадратура Круга
Кобе и Джордан друг другу мешают
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udod
тёмная сторона (пигмент) всё-таки перевесила, и он исключил Ларри
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Xell
В моей пятерке нет Карри и пофигу. Это моя пятерка))
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Tim Timson
Ответ Artur Prokopchuk
Обожаю такие заголовки.. Такое чувство, что по мнению некоторых людей Джордан или Леброн ОБЯЗАНЫ быть в пятерке каждого человека. Ох уж эти набросы на вентилятор. П.С. А так у Стефа все равно максимально попсовая пятерка
Гена на них Чебурашку съел)
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<~Inter~>
Ответ Мурзин Ринат
Коби на позиции легкого лучше Леброна? Где тут объективность, Леброн без вариантов железный третий номер всегда, в любой пятерке!) Стеф просто кликбейт хотел сделать
Так спорить можно очень долго на эту тему. Для кого-то Стеф сам обязан быть в пятерке, так как он тот парень который изменил баскетбол и заставил всю лигу догонять себя
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ExplodingSun
Ответ Мурзин Ринат
Коби на позиции легкого лучше Леброна? Где тут объективность, Леброн без вариантов железный третий номер всегда, в любой пятерке!) Стеф просто кликбейт хотел сделать
очень спорно. Я бы точно ставил Дюрэнта и Берда выше Леброна, в случаях, если в пятёрке очевидно хватает габаритов, защиты, но не хватает скоринга.
Если задача не создать супер-пятерку, а просто назвать лучших по номерам с учётом регалий, то это уже другое.
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A. V.
Ответ Аморалинни
Жордан годится только кроссовки продавать
Да и продают их сами найки, он только имя своё разрешил присвоить и раскрутить
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