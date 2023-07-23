Стефен Карри не включил Леброна Джеймса в свою стартовую пятерку всех времен

Разыгрывающего « » попросили назвать свою стартовую пятерку всех времен.

Примечательно, что Карри не включил в нее себя и суперзвезду «Лейкерс» .

«Бывшие или действующие игроки ? Я бы выбрал Шакила О’ своим центровым. Тим Данкан — мой тяжелый форвард. Лэрри Берд — мой легкий форвард. А я в команде? Майкл Джордан — мой атакующий защитник.

Последнее дополнение — я не беру Лэрри, я возьму Кобе в качестве легкого форварда, Джордана в качестве атакующего защитника и Мэджика Джонсона в качестве разыгрывающего», – сказал Карри.

Стефен Карри – суперзвезда… гольфа?! Играет с 10 лет, переносит новые навыки в баскетбол, доминирует на турнирах для знаменитостей