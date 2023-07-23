Стефен Карри не включил Леброна Джеймса в свою стартовую пятерку всех времен
Разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри попросили назвать свою стартовую пятерку всех времен.
Примечательно, что Карри не включил в нее себя и суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Бывшие или действующие игроки НБА? Я бы выбрал Шакила О’Нила своим центровым. Тим Данкан — мой тяжелый форвард. Лэрри Берд — мой легкий форвард. А я в команде? Майкл Джордан — мой атакующий защитник.
Последнее дополнение — я не беру Лэрри, я возьму Кобе в качестве легкого форварда, Джордана в качестве атакующего защитника и Мэджика Джонсона в качестве разыгрывающего», – сказал Карри.
Стефен Карри – суперзвезда… гольфа?! Играет с 10 лет, переносит новые навыки в баскетбол, доминирует на турнирах для знаменитостей
Стефен Карри не включил Карима Абдул-Джаббара в свою пятерку всех времен.
Стефен Карри не включил Уилта Чемберлена в свою пятерку всех времен.
Стефен Карри не включил Хакима Оладжьювона в свою пятерку всех времен.
И так далее…
П.С. А так у Стефа все равно максимально попсовая пятерка
Если задача не создать супер-пятерку, а просто назвать лучших по номерам с учётом регалий, то это уже другое.