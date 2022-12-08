Стефен Карри поставил себя выше Джордана, Леброна, Кобе и других легенд НБА

Американское издание Sports Illustrated предложило разыгрывающему Стефену Карри выбрать лучшего между легендами .

Первым заданием было выбрать между и Каримом Абдул-Джаббаром. Далее Стефену предлагали выбрать между собой и другими легендами НБА. Карри каждый раз выбирал себя.

- Кобе или Стеф Карри?

– Я люблю тебя, Кобе, но я должен выбрать себя.

- Стеф Карри или Тим Данкан?

– Тренер Керр любит сравнивать нас и наши лидерские способности. Но я тоже умею бросать от щита, Тимми, так что я выбираю себя.

- Стеф Карри или Лэрри Берд?

– Отличное соревнование по броскам, но как и следовало ожидать, я выиграю и его.

- или ?

– А вы как думаете? Что вы ожидаете от меня услышать? Это я.

- Стеф Карри или Майкл Джордан?

– Майк, я люблю тебя. Но это я.

Sports Illustrated признал Стефена Карри лучшим спортсменом 2022 года.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия