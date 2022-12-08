Стефен Карри поставил себя выше Джордана, Леброна, Кобе и других легенд НБА

Теги Майкл Джордан Лэрри Берд Леброн Джеймс Голден Стэйт Кобе Брайант Тим Данкан НБА Стефен Карри Баскетбол

Американское издание Sports Illustrated предложило разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри выбрать лучшего между легендами НБА.

Первым заданием было выбрать между Кобе Брайантом и Каримом Абдул-Джаббаром. Далее Стефену предлагали выбрать между собой и другими легендами НБА. Карри каждый раз выбирал себя.

- Кобе или Стеф Карри?

– Я люблю тебя, Кобе, но я должен выбрать себя.

- Стеф Карри или Тим Данкан?

– Тренер Керр любит сравнивать нас и наши лидерские способности. Но я тоже умею бросать от щита, Тимми, так что я выбираю себя.

- Стеф Карри или Лэрри Берд?

– Отличное соревнование по броскам, но как и следовало ожидать, я выиграю и его.

- Стеф Карри или Леброн Джеймс?

– А вы как думаете? Что вы ожидаете от меня услышать? Это я.

- Стеф Карри или Майкл Джордан?

– Майк, я люблю тебя. Но это я.

Sports Illustrated признал Стефена Карри лучшим спортсменом 2022 года.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия

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