Стефен Карри поставил себя выше Джордана, Леброна, Кобе и других легенд НБА
Американское издание Sports Illustrated предложило разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри выбрать лучшего между легендами НБА.
Первым заданием было выбрать между Кобе Брайантом и Каримом Абдул-Джаббаром. Далее Стефену предлагали выбрать между собой и другими легендами НБА. Карри каждый раз выбирал себя.
- Кобе или Стеф Карри?
– Я люблю тебя, Кобе, но я должен выбрать себя.
- Стеф Карри или Тим Данкан?
– Тренер Керр любит сравнивать нас и наши лидерские способности. Но я тоже умею бросать от щита, Тимми, так что я выбираю себя.
- Стеф Карри или Лэрри Берд?
– Отличное соревнование по броскам, но как и следовало ожидать, я выиграю и его.
- Стеф Карри или Леброн Джеймс?
– А вы как думаете? Что вы ожидаете от меня услышать? Это я.
- Стеф Карри или Майкл Джордан?
– Майк, я люблю тебя. Но это я.
Sports Illustrated признал Стефена Карри лучшим спортсменом 2022 года.
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