Президент «Партизана» о ситуации с Николой Миротичем: «Между нами что-то стояло»

Президент «Партизана» Остоя Мияйлович прокомментировал решение не подписывать контракт с сербским клубом из-за оскорблений и угроз со стороны болельщиков.

«Я бы не стал обращать на это особого внимания, ситуация разрешилась и для него, и для нас.

Полтора месяца назад Желько Обрадович позвонил мне и сказал, что есть возможность подписать Миротича. Нам потребовалось два дня, чтобы найти финансовые возможности для того, чтобы Миротич подписал контракт с «Партизаном». Если кто-то думает, что это легко, они серьезно ошибаются.

Через два дня администрация дала Обрадовичу добро на переговоры с Миротичем. Когда тот разобрался с «Барселоной», он сказал нам, что на него оказывают давление и что были угрозы, и мы немедленно отреагировали.

Но мы поняли, что между нами что-то стоит, и что он не хочет подписывать контракт, который мы ему предложили. Он не единственный игрок, который может играть в «Партизане», и «Партизан» не единственный клуб, где может играть Миротич. Нет никого важнее « », и мы желаем ему всего наилучшего. Идем дальше, ничего страшного не произошло», – сказал Мияйлович.

У Родмана на щеке – лицо подружки. И это даже не самая ужасная татуировка в НБА