Никола Миротич заявил, что продолжит карьеру за пределами Сербии из-за оскорблений и угроз

Бывший форвард «Барселоны» заявил, что не присоединится к « » из-за оскорблений и угроз, которые он получил после публикации новостей о его переходе в команду Желько Обрадовича, и продолжит карьеру за пределами Сербии.

«Уже несколько недель в СМИ появляется разная информация обо мне и продолжении моей карьеры. Вопреки моему желанию и без моего ведома публикуются далекие от истины сообщения. Некоторые из них были выдумками и произвольными выводами отдельных лиц и средств массовой информации. Все это привлекло много внимания, чего мы с семьей совсем не хотели.

Как только информация о продолжении моей карьеры в «Партизане» просочилась в прессу, начались угрозы и оскорбления, что меня очень удивило и задело, потому что я не хочу быть человеком, который делит людей по какому-либо признаку, не говоря уже о цветах клуба. Я не хочу находиться в этой среде и подвергать себя и свою семью неудобствам.

Должен отметить, что от « » не исходило ни одной угрозы, и что у меня всегда хорошее и уважительное общение с ними. Кроме того, хотел бы отметить, что не учитываю финансовый аспект, а также предпочтения в отношении того или иного клуба, поскольку я хотел играть в стране, которую очень люблю, но все пошло не так.

Хотел бы поблагодарить «Партизан» за доверие и желание быть частью их команды, но я принял решение, что для меня и моей семьи будет лучше продолжить карьеру в одной из европейских команд за пределами Сербии», – написал Миротич на своей странице в соцсети.

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