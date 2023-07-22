Душко Вуйошевич: «На месте Миротича я бы сдержал свое слово»

Бывший главный тренер «Партизана» Душко Вуйошевич высказал свое мнение об отказе подписать контракт с сербским клубом из-за оскорблений и угроз со стороны болельщиков.

«Что сказал человек, который ему угрожал? Миротич говорит, что они не из «Црвены Звезды»? Значит, они из ОКК Белград», – пошутил 64-летний тренер.

«Я знаю, что Миротич — очень хороший человек, верующий человек. Он очень помог нашему региону. Он протягивал руку людям из « », вероятно, не зная, какая здесь ситуация. На его месте я бы не отказался от своего слова.

Эта ситуация вредит нашей стране, Сербия должна быть безопасной для всех. Повторю, на его месте я бы сдержал свое слово. Если бы кто-то решил меня шантажировать, я бы непременно сделал все наоборот», – сказал Вуйошевич.

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