«Реал» не станет бороться за Уилли Эрнангомеса, сосредоточен на продлении Эди Тавареша
Центровой Уилли Эрнангомес получил крупное предложение контракта от «Барселоны».
Как сообщает журналист Eurohoops Ставрос Барбаросис, «Реал» не стал вступать в борьбу за MVP Евробаскета-2022.
Барбаросис отмечает, что мадридский клуб сосредоточен на продлении Эди Тавареша, а также подтверждает намерения «Барселоны» подписать брата Уилли Хуана.
«Пеликанс» 30 июня отказались от опции в контракте Уилли Эрнангомеса за 2,6 миллиона долларов. Центровой провел три сезона в «Новом Орлеане». В минувшей регулярке он набирал в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора в 38 матчах.
Хуан остается без команды с февраля, когда был отчислен из «Торонто».
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