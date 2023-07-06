«Барселона» ведет переговоры с Уилли Эрнангомесом

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«Барселона» ведет активные переговоры с бывшим центровым «Нового Орлеана» Уилли Эрнангомесом (29 лет, 211 см).

Права на испанца в Европе принадлежат «Реалу», но каталонский клуб готов сделать выгодное предложение и подписать Эрнангомеса.

«Пеликанс» 30 июня отказались от опции в контракте Эрнангомеса за 2,6 миллиона долларов. Центровой провел три сезона в «Новом Орлеане». В минувшей регулярке он набирал в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора в 38 матчах.

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