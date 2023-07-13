Уилли Эрнангомес стал игроком «Барселоны»

« » официально объявила о подписании центрового Уилли Эрнангомеса (29 лет, 211 см). Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с ним рассчитан до 30 июня 2026 года.

Права на Эрнангомеса принадлежали мадридскому «Реалу», но мадридцы не стали повторять квалификационное предложение каталонцев.

Последние семь сезонов Эрнангомес провел в , сменив три клуба («Нью-Йорк», «Шарлотт», «Новый Орлеан»). В прошлом году он выступал за «Новый Орлеан», где в среднем за 12 минут на площадке набирал 6,9 очка, 4,7 подбора при 53% попадания с игры.

До отъезда за океан Эрнангомес провел сезон в мадридском «Реале» и два в аренде в «Севилье».

После прошлогоднего чемпионата Европы Эрнангомес был признан MVP турнира. В 9 матчах его средние показатели составили 17,2 очка и 6,9 подбора.