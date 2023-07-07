Уилли Эрнангомес принял предложение «Барселоны». Хуан Эрнангомес думает

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Братья Уилли (29 лет, 211 см) и Хуан (27 лет, 206 см) Эрнангомесы могут объединиться в «Барселоне».

Уилли принял предложение каталонского клуба, Хуан пока думает. Если он откажется от перехода, то «Барселона» попытается подписать Люка Сикму.

Правами на Уилли Эрнангомеса в Испании владеет «Реал». Мадридцы должны до 12 июля определиться с тем, станут ли повторять предложение «Барсы» и возвращать игрока.

«Пеликанс» 30 июня отказались от опции в контракте Уилли Эрнангомеса за 2,6 миллиона долларов. Центровой провел три сезона в «Новом Орлеане». В минувшей регулярке он набирал в среднем 6,9 очка и 4,7 подбора в 38 матчах.

Хуан остается без команды с февраля, когда был отчислен из «Торонто».

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1 комментарий

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everyday4768
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