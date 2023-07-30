«Барселона» расстанется с Кори Хиггинсом
«Барселона» сообщила атакующему защитнику Кори Хиггинсу (34 года, 196 см), что он не входит в планы команды на следующий сезон.
Каталонский клуб компенсирует игроку оставшийся год в его действующем контракте.
В прошедшем сезоне Евролиги американец набирал за «Барсу» 8,7 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.
Хиггинс выступал за «Барселону» с 2019 года. До этого он провел четыре сезона за московский ЦСКА.
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