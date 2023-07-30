«Барселона» расстанется с Кори Хиггинсом

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Кори Хиггинс Баскетбол

«Барселона» сообщила атакующему защитнику Кори Хиггинсу (34 года, 196 см), что он не входит в планы команды на следующий сезон.

Каталонский клуб компенсирует игроку оставшийся год в его действующем контракте.

В прошедшем сезоне Евролиги американец набирал за «Барсу» 8,7 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

Хиггинс выступал за «Барселону» с 2019 года. До этого он провел четыре сезона за московский ЦСКА.

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2 комментария

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Сергей Орлов
В Барселоне, за исключением первого сезона, был бледной тенью самого себя времён ЦСКА.
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dato akhaladze
Ответ Сергей Орлов
В Барселоне, за исключением первого сезона, был бледной тенью самого себя времён ЦСКА.
Справедливости ради, у парня что не сезон то новая травма.
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