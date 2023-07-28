Никола Калинич, скорее всего, останется в «Барселоне»

Ожидается, что (31 год, 203 см) продолжит выступления за «Барселону» в следующем сезоне, несмотря на интерес нескольких команд Евролиги к сербскому форварду.

Известно, что одной из команд, проявляющих интерес к игроку, является белградская « ».

В прошедшем сезоне Евролиги Калинич набирал 6,4 очка, 3,3 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.

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