Спортивный директор «Црвены Звезды»: «Если Никола Калинич расторгнет контракт с «Барселоной», мы станем его первым вариантом»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Црвена Звезда MTS Никола Калинич Баскетбол

Спортивный директор «Црвены Звезды» Милан Дозет подтвердил, что клуб заинтересован в приобретении форварда «Барселоны» Николы Калинича.

«Мы получили сотни сообщений в Интернете, в которых говорилось об уходе Николы Калинича из «Барселоны». Мы не реагируем на эти слухи, но мы обращаем пристальное внимание на каждый тонкий намек.

Мы поддерживали контакт с Калиничем как во время, так и после сезона. У него все еще есть действующий контракт с «Барселоной». Если по какой-то причине этот контракт будет расторгнут, я уверен, что «Црвена Звезда» станет его первым вариантом», – сказал Дозет.

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