«Барселона» продлила контракт Серхи Мартинеса и отправила игрока в «Жирону» в аренду

« » объявила о продлении контракта Серхи Мартинеса (24 года, 202 см) на один год. Новое соглашение форварда рассчитано до 2025 года.

В рамках сделки Мартинес будет отдан в аренду в «Жирону» на предстоящий сезон.

Мартинес сыграл всего шесть матчей в минувшем сезоне , набирая в среднем 0,7 очка. Его показатели в испанской лиге ACB — 1,7 очка и 2,5 подбора.

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