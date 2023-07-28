«Барселона» продлила контракт Серхи Мартинеса и отправила игрока в «Жирону» в аренду

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Жирона Серхи Мартинес Баскетбол

«Барселона» объявила о продлении контракта Серхи Мартинеса (24 года, 202 см) на один год. Новое соглашение форварда рассчитано до 2025 года.

В рамках сделки Мартинес будет отдан в аренду в «Жирону» на предстоящий сезон.

Мартинес сыграл всего шесть матчей в минувшем сезоне Евролиги, набирая в среднем 0,7 очка. Его показатели в испанской лиге ACB — 1,7 очка и 2,5 подбора.

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