Никола Миротич ведет переговоры с «Миланом»

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Бывший форвард «Барселоны» Никола Миротич (32 года, 208 см) ведет переговоры с «Миланом», сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Стороны обсуждают возможное соглашение по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Ранее Миротич отказался от подписания контракта с «Партизаном», несмотря на устную договоренность. Игрок заявил, что станет играть в Сербии из-за оскорблений и угроз со стороны болельщиков.

Также бывшим игроком НБА интересовались Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Монако».

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