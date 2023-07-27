«Панатинаикос» объявил о переходе Хуанчо Эрнангомеса

Испанский форвард Хуанчо Эрнангомес (27 лет, 206 см) перешел в греческий « ».

Клуб сообщил о подписании 2-летнего соглашения с игроком.

Эрнангомес провел последние семь сезонов в . В прошлом году он выступал за «Торонто», где в среднем за 14,6 минуты набирал 2,9 очка и 2,9 подбора при 42% с игры.

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