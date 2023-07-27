«Панатинаикос» объявил о переходе Хуанчо Эрнангомеса

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос НБА чемпионат Греции Хуан Эрнангомес Баскетбол

Испанский форвард Хуанчо Эрнангомес (27 лет, 206 см) перешел в греческий «Панатинаикос».

Клуб сообщил о подписании 2-летнего соглашения с игроком.

Эрнангомес провел последние семь сезонов в НБА. В прошлом году он выступал за «Торонто», где в среднем за 14,6 минуты набирал 2,9 очка и 2,9 подбора при 42% с игры.

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3 комментария

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Олег
А Пао усиливается в этом сезоне.Будет интересно,засиделась они в подвалах! Будем поболеть!
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FLEXXX
Не прорвался в NBA.
Не заhustlил.
Удачи в ПАО.27 лет самый расцвет.Ждем перфоманс на чемпионате мира. Прошлый Евробаскет был очень неплох
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Сергей Орлов
Ответ Олег
А Пао усиливается в этом сезоне.Будет интересно,засиделась они в подвалах! Будем поболеть!
Только с самодуром Атаманом им ничего не светит.
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