«Панатинаикос» объявил о переходе Хуанчо Эрнангомеса
Испанский форвард Хуанчо Эрнангомес (27 лет, 206 см) перешел в греческий «Панатинаикос».
Клуб сообщил о подписании 2-летнего соглашения с игроком.
Эрнангомес провел последние семь сезонов в НБА. В прошлом году он выступал за «Торонто», где в среднем за 14,6 минуты набирал 2,9 очка и 2,9 подбора при 42% с игры.
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Не заhustlил.
Удачи в ПАО.27 лет самый расцвет.Ждем перфоманс на чемпионате мира. Прошлый Евробаскет был очень неплох