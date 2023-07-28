«Панатинаикос» подписал Александера Бальцеровски на два года

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Гран-Канария чемпионат Греции Александер Бальцеровски Баскетбол

Греческий «Панатинаикос» официально объявил о подписании соглашения с центровым Александером Бальцеровски (22 года, 216 см). Контракт рассчитан на два года.

Польский бигмен выступал за «Гран-Канарию», но «Пао» выкупил остававшийся год контракта за 500 000 евро.

По данным SDNA, новый контракт Бальцеровски с «Панатинаикосом» включает в себя опцию НБА с выкупом в размере 1 миллиона евро.

В 22 матчах Еврокубка в прошлом сезоне Бальцеровски набирал в среднем 8,6 очка и 3,8 подбора.

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