Леброн Джеймс сводил всю семью, включая Бронни, в ресторан

Суперзвезда «Лейкерс» в пятницу вечером сводил всю семью на ужин в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ Sports.

Знаменитый баскетболист был замечен в ресторане Джорджио Бальди в Санта-Монике с женой Саванной и детьми Брайсом, Жури и Бронни, который на этой неделе пережил остановку сердца.

18-летний Бронни Джеймс потерял сознание во время тренировки в Университете Южная Калифорния в понедельник утром. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. В четверг Бронни был выписан из больницы.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно