Леброн Джеймс сводил всю семью, включая Бронни, в ресторан

Теги Леброн Джеймс НБА фото Бронни Джеймс Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс  в пятницу вечером сводил всю семью на ужин в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ Sports.

Знаменитый баскетболист был замечен в ресторане Джорджио Бальди в Санта-Монике с женой Саванной и детьми Брайсом, Жури и Бронни, который на этой неделе пережил остановку сердца.

18-летний Бронни Джеймс потерял сознание во время тренировки в Университете Южная Калифорния в понедельник утром. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. В четверг Бронни был выписан из больницы.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
everyday4768
Батя после получки
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael Guttierrez
Ответ Олененок Бэмби
Было бы странно, если б он его не позвал. А так-то чисто популизм на самом деле: мол вот, все живы,здоровы... акции, расти!
Какой же желчный бред
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джонни-массажист
Не буду ничего утверждать по поводу добавок,допинга и т.д из-за которых (вкупе с перегрузками) у Бронни мог случиться сбой с пучком Гиса в миокарде, но то что Бронни выглядит намного старше-это факт.Здоровья парню и лишь бы это не повторилось.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий