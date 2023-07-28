«Если Бронни не сможет играть в баскетбол, так тому и быть». Леброн и Саванна Джеймс сосредоточили внимание на здоровье сына

Теги происшествия Леброн Джеймс Лейкерс НБА Бронни Джеймс Баскетбол

По словам источника, близкого к семье, суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс и его супруга Саванна в настоящее время не думают о баскетбольной карьере Бронни, все их внимание сосредоточено на здоровье сына.

«Если Бронни больше никогда не сможет играть в баскетбол, так тому и быть. Но до этих решений еще далеко.

Они пережили большой стресс. Они просто хотят лучшего для Бронни. Они не могут поверить, что это произошло и происходит.

Единственный положительный момент – Бронни находится на пути к выздоровлению, и врачи предполагают найти проблему и полностью ее устранить.

Леброн и Саванна хотят, чтобы Бронни получил наилучший уход и прошел все необходимые тесты. Здоровье Бронни — это все, что сейчас имеет значение для них», – передает слова источника Daily Mail.

18-летний сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса потерял сознание во время тренировки в понедельник утром. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Сегодня было объявлено, что Бронни выписан из больницы и отдыхает дома.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

«Зовите меня Баскетболмэном». Правила жизни Леброна Джеймса

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4 комментария

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il1723
молодцы, правильное решение!
+6
0
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Айрат Ситдиков
Ответ Лужин
Не того уровня там талант, чтобы ради него жизнью рисковать.
Да талант не так важен, вот если бы Леброн до старта нба пришлось закончить карьеру, то ему пришлось бы жить в нищите. У младшего Брона все будет в порядке и без карьеры в нба.
+4
-1
+3
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Лужин
Не того уровня там талант, чтобы ради него жизнью рисковать.
+1
-1
0
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FS19
Резонно
0
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