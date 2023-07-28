«Если Бронни не сможет играть в баскетбол, так тому и быть». Леброн и Саванна Джеймс сосредоточили внимание на здоровье сына
По словам источника, близкого к семье, суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс и его супруга Саванна в настоящее время не думают о баскетбольной карьере Бронни, все их внимание сосредоточено на здоровье сына.
«Если Бронни больше никогда не сможет играть в баскетбол, так тому и быть. Но до этих решений еще далеко.
Они пережили большой стресс. Они просто хотят лучшего для Бронни. Они не могут поверить, что это произошло и происходит.
Единственный положительный момент – Бронни находится на пути к выздоровлению, и врачи предполагают найти проблему и полностью ее устранить.
Леброн и Саванна хотят, чтобы Бронни получил наилучший уход и прошел все необходимые тесты. Здоровье Бронни — это все, что сейчас имеет значение для них», – передает слова источника Daily Mail.
18-летний сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса потерял сознание во время тренировки в понедельник утром. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Сегодня было объявлено, что Бронни выписан из больницы и отдыхает дома.
Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно
4 комментария