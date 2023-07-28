«Если Бронни не сможет играть в баскетбол, так тому и быть». Леброн и Саванна Джеймс сосредоточили внимание на здоровье сына

По словам источника, близкого к семье, суперзвезда «Лейкерс» и его супруга Саванна в настоящее время не думают о баскетбольной карьере Бронни, все их внимание сосредоточено на здоровье сына.

«Если Бронни больше никогда не сможет играть в баскетбол, так тому и быть. Но до этих решений еще далеко.

Они пережили большой стресс. Они просто хотят лучшего для Бронни. Они не могут поверить, что это произошло и происходит.

Единственный положительный момент – Бронни находится на пути к выздоровлению, и врачи предполагают найти проблему и полностью ее устранить.

Леброн и Саванна хотят, чтобы Бронни получил наилучший уход и прошел все необходимые тесты. Здоровье Бронни — это все, что сейчас имеет значение для них», – передает слова источника Daily Mail.

18-летний сын суперзвезды « » Леброна Джеймса потерял сознание во время тренировки в понедельник утром. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Сегодня было объявлено, что Бронни выписан из больницы и отдыхает дома.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

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