«Немедленно вызовите скорую помощь!» Опубликована запись звонка в 911 по поводу Бронни Джеймса

На портале TMZ опубликована запись телефонного звонка, поступившего в службу 911 из спортивной арены , где в понедельник утром у случилась остановка сердца.

Звонок поступил в 9:26 утра. «Немедленно вызовите скорую помощь!», – сразу произносит звонящий.

Оператор 911 спрашивает, есть ли на месте происшествия врач или дипломированная медсестра, чтобы провести сердечно-легочную реанимацию, и звонящий отвечает «нет». Оператор заверяет звонящего, что парамедики уже в пути.

По информации TMZ, во время звонка Бронни Джеймс находился без сознания.

18-летний сын суперзвезды «Лейкерс» потерял сознание во время тренировки в понедельник утром. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Сегодня было объявлено, что Бронни выписан из больницы и отдыхает дома.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно