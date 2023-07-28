«Немедленно вызовите скорую помощь!» Опубликована запись звонка в 911 по поводу Бронни Джеймса

Теги происшествия Леброн Джеймс НБА видео Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

На портале TMZ опубликована запись телефонного звонка, поступившего в службу 911 из спортивной арены Университета Южная Калифорния, где в понедельник утром у Бронни Джеймса случилась остановка сердца.

Звонок поступил в 9:26 утра. «Немедленно вызовите скорую помощь!», – сразу произносит звонящий.

Оператор 911 спрашивает, есть ли на месте происшествия врач или дипломированная медсестра, чтобы провести сердечно-легочную реанимацию, и звонящий отвечает «нет». Оператор заверяет звонящего, что парамедики уже в пути.

По информации TMZ, во время звонка Бронни Джеймс находился без сознания.

18-летний сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса потерял сознание во время тренировки в понедельник утром. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Сегодня было объявлено, что Бронни выписан из больницы и отдыхает дома.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

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1 комментарий

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Райли Карри
Без шуток
Оператор спрашивает про врача или !дипломированную! медсестру поблизости для оказания помощи. Неужели, чтобы оказать помощь недостаточно навыков оказания первой медицинской помощи без диплома?
Учился в педе, работал с детьми. Были случаи (не остановка сердца), когда мог незамедлительно, без вреда для пострадавшего, оказать пмп.
В сша это бюрократия или что??
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