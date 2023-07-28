«Немедленно вызовите скорую помощь!» Опубликована запись звонка в 911 по поводу Бронни Джеймса
На портале TMZ опубликована запись телефонного звонка, поступившего в службу 911 из спортивной арены Университета Южная Калифорния, где в понедельник утром у Бронни Джеймса случилась остановка сердца.
Звонок поступил в 9:26 утра. «Немедленно вызовите скорую помощь!», – сразу произносит звонящий.
Оператор 911 спрашивает, есть ли на месте происшествия врач или дипломированная медсестра, чтобы провести сердечно-легочную реанимацию, и звонящий отвечает «нет». Оператор заверяет звонящего, что парамедики уже в пути.
По информации TMZ, во время звонка Бронни Джеймс находился без сознания.
18-летний сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса потерял сознание во время тренировки в понедельник утром. Игрока доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Сегодня было объявлено, что Бронни выписан из больницы и отдыхает дома.
Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно
Оператор спрашивает про врача или !дипломированную! медсестру поблизости для оказания помощи. Неужели, чтобы оказать помощь недостаточно навыков оказания первой медицинской помощи без диплома?
Учился в педе, работал с детьми. Были случаи (не остановка сердца), когда мог незамедлительно, без вреда для пострадавшего, оказать пмп.
В сша это бюрократия или что??