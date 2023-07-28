Леброн Джеймс провел тренировку с 16-летним игроком Эй Джей Дибантсой

Форвард « » Леброн Джеймс в четверг провел совместную тренировку с 16-летней звездой тренировочного лагеря Prolific Prep Эй Джей Дибантсой.

Тренировка Джеймса с молодым перспективным игроком была запланирована на среду, но ее пришлось отложить после того, как 18-летний сын звезды НБА Бронни Джеймс перенес остановку сердца. Сегодня стало известно, что Бронни выписан из больницы домой.

Дибантса прибыл в Лос-Анджелес с отцом, чтобы встретиться с агентами, в том числе с представителями агентства Джеймса Klutch Sports.

« показал, что ему не все равно. Несмотря на то, что случилось с его сыном, хоть и на день позже, но он пришел и провел тренировку», – сказал Дибантса.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно