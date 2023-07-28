Энес Кантер Фридом о Бронни Джеймсе: «Почему у здоровых молодых людей возникают такие проблемы со здоровьем?»

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом в эфире FOX News поднял вопрос о причинах внезапной остановки сердца у Бронни Джеймса, 18-летнего сына суперзвезды « » .

«У нас с Леброном действительно были принципиальные разногласия, но когда дело касается семьи, очень важно поддерживать друг друга. Если забыть о наших разногласиях, было поразительно, как спортивный мир сплотился вокруг Бронни Джеймса.

Но эта ситуация и другие ситуации со здоровыми спортсменами вызывают вопрос: «Почему у здоровых молодых людей возникают такие проблемы со здоровьем? Что происходит последние несколько лет?» – заявил Кантер Фридом.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно