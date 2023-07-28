Джинни Басс: «Лейкерс» выведут из обращения игровой номер Леброна Джеймса»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Джинни Басс Баскетбол

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс заявила, что лос-анджелесский клуб выведет из обращения игровой номер Леброна Джеймса.

«Требование для того, чтобы «Лейкерс» вывели твой игровой номер из обращения – это попадание в Зал славы. У меня нет абсолютно никаких сомнений, что Леброн будет введен в Зал славы баскетбола.

Когда Леброн попадет в Зал славы, мы выведем его номер, в этом нет никаких сомнений», – сказал Басс.

На вопрос о том, какой именно номер Джеймса будет выведен из обращения, Басс ответила: «Это мы обсудим в следующий раз».

Леброн начинал выступать за «Лейкерс» под 23-м номером, но в 2021 году сменил его на номер 6. В предстоящем сезоне Джеймс вернет себе 23-й номер. По словам агента игрока Рича Пола решение принято из уважения к легендарному Биллу Расселлу, которые носил майку с 6-м номером.

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн

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11 комментариев

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GerbertS
чет затошнило. ожидаемо затошнило
+7
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Artur Prokopchuk
этого стоило ожидать. Особенно после того, как она заявила, что Леброн более важный человек в истории ЛАЛ чем Шак и Джерри Уэст
+5
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vel
А почему Леброн менял 23-й номер на 6-й?
Было этому какое-то объяснение, кто знает?
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noke
Одно чемпионство? Я так понимаю, Дэвиса тоже, значит, из обращения выводить будут?
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PEGEON
Ещё один титул и можно было бы выводить. Но пока не очень.
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leon01
Не очень умная женщина, бывает, можно ещё памятник поставить
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Вадим Касаткин
Ответ vel
А почему Леброн менял 23-й номер на 6-й? Было этому какое-то объяснение, кто знает?
Вроде как из уважения к Билу Расселу. Но странно, что сейчас вообще, другие команды давно уже вывели номер)
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Tim Timson
Ответ Вадим Касаткин
Вроде как из уважения к Билу Расселу. Но странно, что сейчас вообще, другие команды давно уже вывели номер)
какое там уважение? братку АД обещал, но якобы поздно спохватился и тому пришлось брать тройку)
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Вадим Касаткин
Ответ Tim Timson
какое там уважение? братку АД обещал, но якобы поздно спохватился и тому пришлось брать тройку)
дк это не я придумал, это его агент сказал
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