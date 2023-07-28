Джинни Басс: «Лейкерс» выведут из обращения игровой номер Леброна Джеймса»

Владелица « » Джинни Басс заявила, что лос-анджелесский клуб выведет из обращения игровой номер Леброна Джеймса.

«Требование для того, чтобы «Лейкерс» вывели твой игровой номер из обращения – это попадание в Зал славы. У меня нет абсолютно никаких сомнений, что Леброн будет введен в Зал славы баскетбола.

Когда Леброн попадет в Зал славы, мы выведем его номер, в этом нет никаких сомнений», – сказал Басс.

На вопрос о том, какой именно номер Джеймса будет выведен из обращения, Басс ответила: «Это мы обсудим в следующий раз».

Леброн начинал выступать за «Лейкерс» под 23-м номером, но в 2021 году сменил его на номер 6. В предстоящем сезоне Джеймс вернет себе 23-й номер. По словам агента игрока Рича Пола решение принято из уважения к легендарному Биллу Расселлу, которые носил майку с 6-м номером.

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн

«Зовите меня Баскетболмэном». Правила жизни Леброна Джеймса