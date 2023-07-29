Майк Данливи о продлении контракта Грина: «Дрэймонд по-прежнему входит в список из двух-трех лучших игроков НБА по защите»

Генеральный менеджер « » объяснил, почему клуб в межсезонье предложил контракт на 4 года и 100 миллионов долларов.

«Дрэймонд по-прежнему входит в список из двух-трех лучших специалистов НБА по игре в защите, он способен выдавать этот уровень в каждом матче, что особенно важно в плей-офф. Добавим сюда лидерские качества, влияние на организацию игры, розыгрыш, все эти вещи, которые он делает. И вот мы задались вопросом: «Если его не будет с нами, тогда что?»

Так что мы договорились о новом контракте. Я знаю, что Грин хотел остаться, мы хотели его сохранить. Это очень важно для «Уорриорз». Мы будем рады видеть его у себя еще четыре года», – заявил Данливи.

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