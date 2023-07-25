Дрэймонд Грин о предложении «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе: «У них ведь есть баскетбольная лига?»

Теги ПСЖ Голден Стэйт НБА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Дрэймонд Грин Килиан Мбаппе Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на своей странице в твиттере отреагировал на новость о предложении саудовского футбольного клуба «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе.

Сообщалось, что нападающему «ПСЖ» предложили 700 млн евро за сезон, из которых 200 млн – зарплата, остальная часть – доходы от рекламных и иных коммерческих сделок.

«У них ведь баскетбольная лига тоже есть? Чернила на моем контракте, кажется, еще не высохли», – написал Грин.

Этим летом Грин подписал с «Уорриорз» новый четырехлетний контракт на 100 миллионов долларов.

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6 комментариев

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Lokomotiv__1992
Если начнут скупать так же баскетболистов то у них вполне получится забрать всех лучших ))
+3
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Райли Карри
Как же вся лига возбудилась
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Александр Горлов
Не думаю, что саудиты оценят весь спектр уникального баскетбольного таланта ДГ, не доросли.
Пригласили бы кого попроще, чтоб иногда попадал мячом в корзину, например.
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<~Inter~>
как же черным из Америки обидно, что какому-то французу за год предлагают сумму которую в США могут заработать лишь единицы спортсменов
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<~Inter~>
Ответ Lokomotiv__1992
Если начнут скупать так же баскетболистов то у них вполне получится забрать всех лучших ))
А смысл то в чем? Футбол интересен королевской семье и СА хочет получить один из следующих ЧМ, а баскетбол на этом полуострове мало кого заинтересует
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MS89
Ответ <~Inter~>
А смысл то в чем? Футбол интересен королевской семье и СА хочет получить один из следующих ЧМ, а баскетбол на этом полуострове мало кого заинтересует
К баскетболу у арабской аудитории тоже есть интерес. Матчи НБА в Абу-Даби привлекли интерес публики. Вдобавок арабы настойчиво лезут с инвестициями в Евролигу с условием, что там будут проходить игры и даже появится команда в том же Абу-Даби.
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