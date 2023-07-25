Дрэймонд Грин о предложении «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе: «У них ведь есть баскетбольная лига?»

Форвард « » на своей странице в твиттере отреагировал на новость о предложении саудовского футбольного клуба «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе.

Сообщалось, что нападающему «ПСЖ» предложили 700 млн евро за сезон, из которых 200 млн – зарплата, остальная часть – доходы от рекламных и иных коммерческих сделок.

«У них ведь баскетбольная лига тоже есть? Чернила на моем контракте, кажется, еще не высохли», – написал Грин.

Этим летом Грин подписал с «Уорриорз» новый четырехлетний контракт на 100 миллионов долларов.

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