Дрэймонд Грин о предложении «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе: «У них ведь есть баскетбольная лига?»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на своей странице в твиттере отреагировал на новость о предложении саудовского футбольного клуба «Аль-Хилаля» Килиану Мбаппе.
Сообщалось, что нападающему «ПСЖ» предложили 700 млн евро за сезон, из которых 200 млн – зарплата, остальная часть – доходы от рекламных и иных коммерческих сделок.
«У них ведь баскетбольная лига тоже есть? Чернила на моем контракте, кажется, еще не высохли», – написал Грин.
Этим летом Грин подписал с «Уорриорз» новый четырехлетний контракт на 100 миллионов долларов.
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