Ченнинг Фрай: «Кавальерс» намеренно провоцировали Дрэймонда Грина во время финальной серии 2016 года»

Бывший форвард « » в подкасте The Athletic «King’s Reign» признался, что у «Кавальерс» был план спровоцировать и дисквалифицировать во время финальной серии плей-офф 2016 года.

«Намеренно ли спровоцировал Грин? Конечно. О чем вы говорите? Конечно. Все пытались спровоцировать его. Вы шутите? Ему не следовало так много фолить. Не следовало пинать игроков между ног.

Это не наша вина. Мы должны пользоваться ситуацией. Если у кого-то развяжется шнурок, я наступлю ему на шнурок. Ни вреда, ни фола. Это часть игры.

Он знал, что мы его провоцируем. Пересмотрите тот матч, все пытались спровоцировать его. И все разозлились из-за этого фола. А знаете, на что нужно было злиться? На 25 других технических фолов. Безумных технических фолов», – сказал Фрай.

Грин был дисквалифицирован на один матч после того, как ударил Джеймса в область паха во время 4-го матча и получил четвертый неспортивный фол в плей-офф 2016 года.

«Кавс» обыграли «Уорриорз» в пятом матче и выиграли серию в семи матчах, став первой командой в истории , которая отыгралась после 1-3 в финальной серии.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться