Энтони Эдвардс: «Хочу сыграть в плей-офф против «Уорриорз». Дрэймонд Грин слишком много болтает»

Атакующий защитник «Миннесоты» в недавнем интервью HEIR назвал команду, с которой он хотел бы встретиться в плей-офф.

«Я хочу сыграть против «Уорриорз». Неважно, в каком раунде, я хочу добраться до них», – сказал Эдвардс.

Когда Эдвардса просили, в чем причина такого его желания, он ответил: «Потому что слишком много болтает».

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