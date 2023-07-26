Энтони Эдвардс: «Хочу сыграть в плей-офф против «Уорриорз». Дрэймонд Грин слишком много болтает»
Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс в недавнем интервью HEIR назвал команду, с которой он хотел бы встретиться в плей-офф.
«Я хочу сыграть против «Уорриорз». Неважно, в каком раунде, я хочу добраться до них», – сказал Эдвардс.
Когда Эдвардса просили, в чем причина такого его желания, он ответил: «Потому что Дрэймонд Грин слишком много болтает».
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