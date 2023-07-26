Энтони Эдвардс: «Хочу сыграть в плей-офф против «Уорриорз». Дрэймонд Грин слишком много болтает»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Дрэймонд Грин Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс в недавнем интервью HEIR назвал команду, с которой он хотел бы встретиться в плей-офф.

«Я хочу сыграть против «Уорриорз». Неважно, в каком раунде, я хочу добраться до них», – сказал Эдвардс.

Когда Эдвардса просили, в чем причина такого его желания, он ответил: «Потому что Дрэймонд Грин слишком много болтает».

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11 комментариев

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гайка и болт
Ответ Max Kochetkov
И это вещает человек с одним заходом в плей-офф??? Пока болтун только ты. Дерзкий сосунок..
Это все потому, что раньше Дреймонд не так много болтал 😂
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Ужратый Гусениц
Удивительно, у тебя в партнерах КАТ, который себя называет лучшим бросающим в истории, и ты кому то за болтовню предъявляешь
+3
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Иван-крестьянский сын
Ты сначала выйди в плей-офф!
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гайка и болт
Никто не знает, какой там самый верхний раунд у Миннесоты в плейофф был за последние лет 6-7?
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sasaicustoms
обожаю этого пацана 🤣🤣🤣
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Эрмек Акбаев
Пусть он сам много не болтает, сам от них же отлетит
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leon01
Да он много болтает, но и много делает! И уж вполне вероятно, что сможет надрать тебе задницу
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Ужратый Гусениц
Ответ Ужратый Гусениц
Удивительно, у тебя в партнерах КАТ, который себя называет лучшим бросающим в истории, и ты кому то за болтовню предъявляешь
"бросающим большим " добавлю
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Фёдор Молчанов
Ответ Ужратый Гусениц
Удивительно, у тебя в партнерах КАТ, который себя называет лучшим бросающим в истории, и ты кому то за болтовню предъявляешь
Он в интервью должен был на КАТа наехать? Особенно отвечая на поставленный вопрос. Хочу до своего тиммейта добраться)
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