Алексей Покушевски вряд ли сыграет за Сербию на ЧМ-2023 из-за перенесенной ранее травмы плеча

Теги травмы сборная Сербии НБА Оклахома-Сити Чемпионат мира по баскетболу 2023 Алексей Покушевски Баскетбол

Бигмен «Оклахомы» Алексей Покушевски вряд ли сможет дебютировать за сборную Сербии на ЧМ-2023.

Покушевски из-за перенесенной ранее травмы плеча получит разрешение тренироваться с мячом лишь в конце августа. Это помешает ему побороться за место в заявке, несмотря на попадание в расширенный список сербской команды.

В начале июня игрок НБА получил перелом плечевой кости на тренировке.

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1 комментарий

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Tim Timson
намучается Прести с этими плечистыми ребятами
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