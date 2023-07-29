Алексей Покушевски вряд ли сыграет за Сербию на ЧМ-2023 из-за перенесенной ранее травмы плеча
Бигмен «Оклахомы» Алексей Покушевски вряд ли сможет дебютировать за сборную Сербии на ЧМ-2023.
Покушевски из-за перенесенной ранее травмы плеча получит разрешение тренироваться с мячом лишь в конце августа. Это помешает ему побороться за место в заявке, несмотря на попадание в расширенный список сербской команды.
В начале июня игрок НБА получил перелом плечевой кости на тренировке.
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