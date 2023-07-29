Алексей Покушевски вряд ли сыграет за Сербию на ЧМ-2023 из-за перенесенной ранее травмы плеча

Бигмен «Оклахомы» вряд ли сможет дебютировать за сборную Сербии на ЧМ-2023.

Покушевски из-за перенесенной ранее травмы плеча получит разрешение тренироваться с мячом лишь в конце августа. Это помешает ему побороться за место в заявке, несмотря на попадание в расширенный список сербской команды.

В начале июня игрок НБА получил перелом плечевой кости на тренировке.

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн

«Зовите меня Баскетболмэном». Правила жизни Леброна Джеймса